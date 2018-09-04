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Польские специалисты приступили к изучению обломков находящегося в России самолета Качиньского
В течение 3–7 сентября польские прокуроры и эксперты будут заниматься дополнительной проверкой конструктивных элементов разбившегося под Смоленском в 2010 году самолета Ту-154М с правительственной делегацией на борту.
3 сентября в Смоленскую область России прибыли польские прокуроры и эксперты, которые расследуют обстоятельства крушения в апреле 2010 года самолета Ту-154М с правительственной делегацией во главе с президентом Польши Лехом Качиньским. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza. Исследования будут продолжаться до 7 сентября. Их цель – дополнительная проверка конструктивных элементов самолета.
По данным издания Onet.pl, польская делегация насчитывает 10 человек, часть из которых – судебные специалисты. Сам самолет находится в помещении, принадлежащем Следственному комитету РФ в Смоленской области. Ту-154М разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года,
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В течение 3–7 сентября польские прокуроры и эксперты будут заниматься дополнительной проверкой конструктивных элементов разбившегося под Смоленском в 2010 году...
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