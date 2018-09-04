Польские специалисты приступили к изучению обломков находящегося в России самолета Качиньского

3 сентября в Смоленскую область России прибыли польские прокуроры и эксперты, которые расследуют обстоятельства крушения в апреле 2010 года самолета Ту-154М с правительственной делегацией во главе с президентом Польши Лехом Качиньским. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza. Исследования будут продолжаться до 7 сентября. Их цель – дополнительная проверка конструктивных элементов самолета.







