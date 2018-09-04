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«Помогите получить заработанное!»
В Лепеле комбайнер-передовик при вручении подарков пожаловался, что половину заработка перечисляют в магазин местного РАЙПО.
В КУПСХП «Лепельское» половину зарплаты работников перечисляют на магазин местного РАЙПО. На это пожаловался комбайнер-передовик во время визита в сельхозпредприятие председателя областного комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Сергея Волка.
Комбайны выстроились в шеренгу перед началом битвы за урожай, Шумилинский район Витебской области.
Фото Сергея Серебро
Острый вопрос был поднят комбайнером Владимиром Бураковским, который в эту уборочную намолотил 800 тонн зерна, после вручения ему подарков.
— Помогите, пожалуйста, получить заработанные деньги, — приводит слова Бураковского газета
Профсоюзный функционер Сергей Волк заверил, что возьмет проблему на особый контроль и попробует помочь сельчанам.
Раньше КУСП «Лепелька» было самостоятельным предприятием, а с весны оно вошло в состав КУПСХП «Лепельское». Владимир Бураковский посевную отработал еще в первой организации, а уборкой урожая занимался уже во второй, итожит
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В Лепеле комбайнер-передовик при вручении подарков пожаловался, что половину заработка перечисляют в магазин местного РАЙПО.
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