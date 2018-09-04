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«Помогите получить заработанное!»

04.09.2018 20:23 — Разное | Партизан  
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В Лепеле комбайнер-передовик при вручении подарков пожаловался, что половину заработка перечисляют в магазин местного РАЙПО.

В КУПСХП «Лепельское» половину зарплаты работников перечисляют на магазин местного РАЙПО. На это пожаловался комбайнер-передовик во время визита в сельхозпредприятие председателя областного комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Сергея Волка.
Комбайны выстроились в шеренгу перед началом битвы за урожай, Шумилинский район Витебской области. 

Фото Сергея Серебро

Острый вопрос был поднят комбайнером Владимиром Бураковским, который в эту уборочную намолотил 800 тонн зерна, после вручения ему подарков.

— Помогите, пожалуйста, получить заработанные деньги, — приводит слова Бураковского газета «Лепельскі край», — Дело в том, что половину зарплаты у нас выдают деньгами, а половину — перечисляют на магазин РАЙПО. С одной стороны, это, может, и хорошо, но не всегда. Теперь пора относительно больших зарплат, на кормозаготовительной, уборочной, озимой посевной компаниях механизаторы неплохо зарабатывают, нам начисляют хорошие деньги. Зимой же работы мало, зарплаты слабые. Получается, что мы будем жить за то, что заработаем сейчас. Теперь нужно собирать детей в школу, в техникумы и университеты, снимать жилье в больших городах, многим нужно платить кредиты. Этого мы, естественно, не сможем сделать через магазины РАЙПО. Прошу посодействовать в решении наших проблем.

Профсоюзный функционер Сергей Волк заверил, что возьмет проблему на особый контроль и попробует помочь сельчанам.

Раньше КУСП «Лепелька» было самостоятельным предприятием, а с весны оно вошло в состав КУПСХП «Лепельское». Владимир Бураковский посевную отработал еще в первой организации, а уборкой урожая занимался уже во второй, итожит news.vitebsk.cc.


 
 
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В Лепеле комбайнер-передовик при вручении подарков пожаловался, что половину заработка перечисляют в магазин местного РАЙПО.
 
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