Как делали новую форму для сборной Беларуси





пишет by.tribuna.com В понедельник возле Национального художественного музея состоялась презентация новой формы, в которой сборная Беларуси по футболу будет участвовать в Лиге наций. Мероприятие посетили несколько десятков человек, а в качестве моделей выступили игроки националки, которые активно делились фотографиями и видео в соцсетях,by.tribuna.com

Наконец-то мы увидели, в какой форме будет играть сборная Беларуси по футболу. Нравится?





О том, как создавалась форма и почему теперь нашу сборную одевает итальянский Macron, «Трибуне» рассказал пресс-секретарь Белорусской федерации футбола Александр Алейник.





- Как разрабатывался дизайн формы?





– В июле прошлого года делегация Белорусской федерации футбола посетила завод Macron в Болонье, где, собственно, и был разработан совместно с дизайнером копании новый концепт формы. С Macron мы сотрудничаем в рамках программы Kit Assistance, которую ввела UEFA. Помимо нас с Macron сотрудничают девять европейских футбольных ассоциаций. Соглашение с новым техническим партнером рассчитано до 2022 года.





- Что вы хотели видеть в форме?





– Конечно, у нас было желание положить на форму символику нашей страны, безусловно, хотелось видеть логотип федерации. Нам понравился вариант с использованием орнамента на груди в предыдущей форме, мы решили сохранить этот элемент, однако изменили его расположение и нанесли по бокам. В узоре, как и прежде, основным элементом является восьмирог, который обозначает огонь и мужское начало. Все строилось вокруг логотипа и национальных цветов. Смотрели, как будет лучше, пробовали различные вариации и сочетания. Каждый элемент добавляли поэтапно. В итоге остановились на таком варианте.





- А как составляется комплект формы?





– Программа открыта на компьютере, в ней работает дизайнер. Ему говорят, что хотят увидеть в итоге. Он пробует различные варианты, формирует, показывает. Какие-то сочетания цветов не совсем гармонично смотрелись. Некоторые элементы не совсем вписывались. Помню, долго подбирали место для орнамента. Даже рассматривали вариант с нанесением его на воротник, но сейчас говорить об этом бессмысленно. Мы приняли решение и остановились на том, что болельщики видят сейчас. Здесь также важно понимать тот факт, что любой комплект формы нужно согласовать с УЕФА. Возможно, кому-то дизайн покажется простым, но у нас здесь значительно меньше свободы, чем, например, у футбольных клубов. Мы не можем просто взять и нанести любой принт. Любой дополнительный элемент нужно обосновать. Как и в предыдущий раз, были вопросы по орнаменту, но их удалось решить.

- Сможете вспомнить имена дизайнеров?





– Вообще, курировал нас Франческо Мартинелли – менеджер по маркетингу компании Macron. Он в понедельник участвовал в презентации. Наша делегация активно общалась именно с ним, почти все вопросы решались через него – начиная с разработки формы и заканчивая документами, поставками. Франческо был главным с итальянской стороны. Также к нему в помощь были представлены два дизайнера, которыми он руководил. Macron не делает акцент на имя того или иного сотрудника при пресс-релизах и презентациях новых комплектов. Однако у дизайнеров этой относительно молодой компании получилось сделать персонализированные комплекты для таких клубов как «Лацио», «Депортиво», «Ницца», «Спортинг», «Сток Сити».





- А кто участвовал с нашей стороны?





– С нашей стороны делегацию возглавлял первый заместитель председателя Сергей Сафарьян.

- Форму собирались представить весной, но представили только сейчас. Почему?





– Никаких задержек не было. Здесь вопрос стоял в другом: когда национальной сборной в форме лучше сыграть. Мы решили, что весенние товарищеские матчи целесообразнее провести в старой форме, а в Лигу наций УЕФА войти в новом комплекте, и представить форму накануне старта сборной в турнире.









- Где можно купить форму?





– В Минске есть официальный магазин компании Macron, он находится на проспекте Победителей, 129. Магазин открылся относительно недавно, там будут представлены оба комплекта форма. В самом магазине можно будет набить свою фамилию на спине. Цена – 99,9 рублей. Форма будет настоящей – в такой же играет национальная сборная.





- Форму можно купить только там?





– Магазин Macron – основная точка продаж. У них также будет доступна продажа через интернет.





- С кем-то из сборной советовались по форме?





– От команды участие в разработке дизайна принимал менеджер национальной сборной Илья Белановский. Он и представлял интересы команды.





- Когда форма появится в продаже?





– Со вторника она появится в официальном магазине Macron.





- Власти могут быть недовольны из-за того, что слишком много бело-красно-белого?





– Во всех элементах формы использованы все цвета национального флага. Вставки есть везде, даже на гетрах. Поэтому вопросов быть не должно.





- Домашняя форма какого цвета?





– Домашняя – белая, гостевая – красная.



