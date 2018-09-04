|
Обвал иранской валюты
Курс национальной валюты Ирана - риала достиг в понедельник рекордного минимума на фоне ухудшения экономической ситуации в стране и ожидания повторного введения санкций США.
Как
Иранцы опасаются, что возвращение американских санкций в ноябре ударит по иранскому экспорту нефти и других товаров и потому скупают американскую валюту.
Несколько дней назад президент Ирана Хасан Роухани объявил о том, что правительству удалось стабилизировать курс доллара. С этого момента он подорожал на 14 000 риалов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Курс национальной валюты Ирана - риала достиг в понедельник рекордного минимума на фоне ухудшения экономической ситуации в стране и ожидания повторного введения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)