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Обвал иранской валюты

04.09.2018 20:03 — Разное | Партизан  
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Курс национальной валюты Ирана - риала достиг в понедельник рекордного минимума на фоне ухудшения экономической ситуации в стране и ожидания повторного введения санкций США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Bonbast.com, отслеживающего курс иранской валюты на неофициальном рынке, доллар продается по 128 000 риалов.

Иранцы опасаются, что возвращение американских санкций в ноябре ударит по иранскому экспорту нефти и других товаров и потому скупают американскую валюту.

Несколько дней назад президент Ирана Хасан Роухани объявил о том, что правительству удалось стабилизировать курс доллара. С этого момента он подорожал на 14 000 риалов.



 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс национальной валюты Ирана - риала достиг в понедельник рекордного минимума на фоне ухудшения экономической ситуации в стране и ожидания повторного введения...
 
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