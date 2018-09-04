Обвал иранской валюты

передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Bonbast.com, отслеживающего курс иранской валюты на неофициальном рынке, доллар продается по 128 000 риалов. КакOxu.Az со ссылкой на сайт Bonbast.com, отслеживающего курс иранской валюты на неофициальном рынке, доллар продается по 128 000 риалов.





Иранцы опасаются, что возвращение американских санкций в ноябре ударит по иранскому экспорту нефти и других товаров и потому скупают американскую валюту.











Несколько дней назад президент Ирана Хасан Роухани объявил о том, что правительству удалось стабилизировать курс доллара. С этого момента он подорожал на 14 000 риалов.