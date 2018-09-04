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Правительство РФ одобрило проект соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в Ледовитом океане

04.09.2018 20:35 — Разное | Интерфакс  
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Правительство РФ одобрило проект соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана. Соответствующее распоряжение подписано 31 августа и размещено на сайте правительства.

Документ внес Минсельхоз.

Как сообщается в справке к нему, цель будущего соглашения - создание международно-правовой базы регулирования рыболовства в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана.

Проект предварительно согласован с представителями Дании, Канады, Норвегии, США, Китая, Исландии, Японии, Южной Кореи, а также стран Европейского союза.

Соглашение направлено на предотвращение нерегулируемого промысла на участке открытого моря в центральной части Северного Ледовитого океана в рамках долгосрочной стратегии по защите здоровых морских экосистем и обеспечению сохранения и устойчивого использования рыбных ресурсов, уточняется в документе.

Оно предусматривает развитие сотрудничества в научно-исследовательской деятельности для углубления знаний о живых морских ресурсах центральной части Северного Ледовитого океана и экосистемах, в которых они встречаются.

Предусматривается также, что каждая сторона соглашения будет разрешать судам, имеющим право ходить под ее флагом, вести промышленное рыболовство в районе действия документа только в соответствии с мерами, направленными на устойчивое управление рыбными запасами. Речь идет о мерах, принимаемых региональными или субрегиональными рыбохозяйственными организациями.

Соглашение будет действовать в течение первоначального периода в 16 лет с даты его вступления в силу.

Реализация соглашения, в случае его подписания, будет способствовать развитию международного сотрудничества в области рыболовства в Арктическом регионе, говорится в документе.

 
 
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Правительство РФ одобрило проект соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана....
 
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