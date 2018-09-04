Что было: Арина будет побеждать/ Президент ЕОК доволен

Наши одиночки пока в ауте

Сегодня ночью, когда минчане сладко спали под шум дождя, наша землячка красавица Арина Соболенко сражалась на корте открытого чемпионата США за выход в четвертьфинал. До этого Арина обыграла чешку Петру Квитову. Это была восьмая победа подряд 20-летней белоруски, если учесть ее триумф на турнире в Нью-Хейвене. К сожалению, девятой не получилось. Японка Наоми Осака оказалась сильнее , вытеснив Арину из дальнейшей борьбы.

Накануне на ней же «погорела» и Александра Саснович, причем с разгромным результатом 6:0, 6:0. Еще в конце августа мы с гордостью писали о том, что наши женщины-одиночки вышли в 1/16 финала US Open. Теперь вот вынуждены констатировать, что вся четверка дальше не прошла. Виктория Азаренко проиграла третьей ракетке мира американке Слоан Стивенс, а Вера Лапко уступила бельгийке Элизе Мертенс. Но все равно девчонки радуют. А спорт есть спорт. Тем более в большом теннисе картина меняется со скоростью полета мяча. Сегодня ты первый, а завтра в конце, послезавтра снова впереди. Несмотря на поражения, в общем нынешний прорыв наших спортсменок удостоился пристального внимания и комментариев специалистов. На официальном портале WTA 2 сентября даже появилась статья пресс-службы ассоциации о белорусском теннисе "Беларусь в расцвете: от Зверевой до Азаренко , Саснович и Соболенко ". Автор называет всех наших героинь этого восхождения и высоко оценивает будущее белорусского тенниса. Словом, наши еще будут побеждать. И это не может не радовать.

Беларусь готовится достойно

Чем ближе 2-е Европейские игры, тем больше разговоров, чаще встречи. Это естественно: полным ходом идет подготовка к мероприятию , появляются все новые идеи и решения. Что еще придумают организаторы, чтобы удивить участников и создать им максимум комфорта, мы пока не в курсе. Однако многое из подготовительного процесса широкой общественности известно. Сегодня Александр Лукашенко встретился с президентом Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочиянчичем. Они обсудили ход подготовки к играм. Давайте попробуем перечислить. Ну, прежде всего о том, что мы видим. Первое – реконструирован столичный стадион «Динамо», где пройдут церемонии открытия и закрытия. На нем уже состоялся ряд соревнований: легкая атлетика , футбол. Спортсменам и болельщикам все понравилось. Правда, фанаты питерского "Зенита" после проигрыша здесь своих любимцев немало сидений наломали , за что УЕФА оштрафовала клуб на 20 тысяч евро. Но ремонт не заставил себя ждать. Не забыли проектировщики о безбарьерной среде. Недавно возможные маршруты инвалидов-колясочников протестировала двукратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчек.

Все мы видим, что на проспектах столицы заменили асфальт, выделив при нанесении разметки полосы для движения общественного транспорта. Городские власти серьезно займутся и другими улицами, а также парками и другими общественными местами. Где-то в декабре каждый болельщик сможет купить «Карту гостя» . В этом пластике будет собрана информация о стадионах и залах, достопримечательностях Минска. Такая карта и сейчас есть в природе , но специально ради игр ее содержание и возможности расширят. С ней туристы смогут без проблем подобрать гостиницу, взять на прокат автомобиль или велосипед. А билеты на игры тоже поступят в продажу в декабре.

Это как бы очевидные вещи. А что же могло пройти мимо вас? Например, что на подготовку к играм выделено 77 миллионов рублей из резервного фонда Президента, а национальным партнером состязаний будет «Беларусбанк». Это решено было только в конце августа. Далее. За 10 дней до начала турнира для зарубежных болельщиков начнет действовать безвизовый режим. В МИД Беларуси отметили, что правила для иностранцев будут такими же, как и в 2014 году на ЧМ по хоккею. Въезжать без визы в Беларусь можно будет при наличии билета на соревнования, паспорта и страховки. Надо отдавать себе отчет, что предстоящий спортивный форум по популярности вряд ли сможет соперничать с мировым хоккейным чемпионатом. Поэтому с гостями могут быть проблемы, если не провести беспрецедентную пиар-кампанию. Наконец, сейчас организаторы выбирают песню для торжественных церемоний. Надо полагать, песню найдут достойную, и Беларусь в целом предстанет красивой и чистой страной с талантливым гостеприимным народом.

Сегодня утомили Вас спортом? Отвлекитесь на другое.

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В.Д.