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Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима
Новости Беларуси. Более тысячи паломников в эти дни в Радуни. Небольшой поселок в Вороновском районе уже который год становится центром притяжения иудеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гости приезжают из Израиля, стран Европы и Америки. Проделывают долгий путь, только чтобы поклониться могиле выдающегося раввина и философа Хафеца Хаима. Святое место привлекает не только туристов, но и инвесторов.
Величайший проповедник своего времени. Уникальных знаний человек. До сих пор имя Хафеца Хаима иудеи произносят с особым почтением. Хоть и это не имя, а название знаменитой книги, которую раввин написал анонимно – ее считают второй по значимости после Торы. Ежегодно в день смерти духовного лидера на его могилу в посёлок Радунь едут сотни иностранных паломников. Место известно чудесами исцеления.
Шломо Ифрах, турист (Франция):
Могилу Хафеца Хаима удалось найти только недавно, по свидетельствам очевидцев. Ведь старое еврейское кладбище в Радуни во время войны практически уничтожили немцы. Здесь же похоронены более двух тысяч расстрелянных в 42-ом году местных евреев.
Галина Буро, СТВ:
Например, у израильтянина Ариеля Давыдкина бабушка с дедушкой жили в Минске. Поэтому мужчина составил трехдневный маршрут по Беларуси с посещением нескольких городов.
Ариель Давыдкин, турист (Израиль):
Туристический бум привлек инвесторов. Крупная израильская фирма взялась за реализацию проекта. Через два года в Радуни появится гостиница, ресторан, ритуальная баня-миква и даже синагога – для поселка больше сотни новых рабочих мест. Есть идея восстановить иешеву.
Авраам Саси, акционер компании-инвестора (Израиль):
Безвизовый режим через национальный аэропорт «Минск» позволил в разы увеличить потоки паломников. Иудеи уже называют Радунь белорусским Иерусалимом.
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Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима
Новости Беларуси. Более тысячи паломников в эти дни в Радуни. Небольшой поселок в Вороновском районе уже который год становится центром притяжения иудеев,...
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