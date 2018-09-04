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Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима

04.09.2018 21:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более тысячи паломников в эти дни в Радуни. Небольшой поселок в Вороновском районе уже который год становится центром притяжения иудеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима

Гости приезжают из Израиля, стран Европы и Америки. Проделывают долгий путь, только чтобы поклониться могиле выдающегося раввина и философа Хафеца Хаима. Святое место привлекает не только туристов, но и инвесторов.

Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима

Величайший проповедник своего времени. Уникальных знаний человек. До сих пор имя Хафеца Хаима иудеи произносят с особым почтением. Хоть и это не имя, а название знаменитой книги, которую раввин написал анонимно – ее считают второй по значимости после Торы. Ежегодно в день смерти духовного лидера на его могилу в посёлок Радунь едут сотни иностранных паломников. Место известно чудесами исцеления.

Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима

Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима

Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима

Шломо Ифрах, турист (Франция):
Раввин в моем городе во Франции – ученик Хафеца Хаима. Поэтому я хотел приехать в Беларусь, это место очень важно для евреев. Я хочу поблагодарить ваше правительство за такой теплый прием. И за то, что у нас есть возможность приезжать сюда.

Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима

Могилу Хафеца Хаима удалось найти только недавно, по свидетельствам очевидцев. Ведь старое еврейское кладбище в Радуни во время войны практически уничтожили немцы. Здесь же похоронены более двух тысяч расстрелянных в 42-ом году местных евреев.

Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима

Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима

Галина Буро, СТВ:
До войны большинство жителей поселка Радунь были евреями. Но в годы Холокоста отсюда бежали целыми семьями, искали убежище в других странах. Теперь спустя десятилетия их потомки в Беларуси находят свои корни.

Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима

Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима

Например, у израильтянина Ариеля Давыдкина бабушка с дедушкой жили в Минске. Поэтому мужчина составил трехдневный маршрут по Беларуси с посещением нескольких городов.

Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима

Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима

Ариель Давыдкин, турист (Израиль):
Через аэропорт Минска мы приехали вчера, побывали еще в некоторых местах, связанных с еврейским народом. После того, как нету безвизового режима, то это стало очень просто. Покупаешь билет, приезжаешь. Все очень удобно.

Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима

Туристический бум привлек инвесторов. Крупная израильская фирма взялась за реализацию проекта. Через два года в Радуни появится гостиница, ресторан, ритуальная баня-миква и даже синагога – для поселка больше сотни новых рабочих мест. Есть идея восстановить иешеву.

Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима

Место чудес или белорусский Иерусалим. Более тысячи евреев приехали в Радунь, чтобы поклониться могиле Хафеца Хаима

Авраам Саси, акционер компании-инвестора (Израиль):
Стоимость проекта около 15 миллионов долларов. По тем предварительным проверкам, которые мы делали, сюда будет приезжать огромное количество туристов.

Безвизовый режим через национальный аэропорт «Минск» позволил в разы увеличить потоки паломников. Иудеи уже называют Радунь белорусским Иерусалимом.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Более тысячи паломников в эти дни в Радуни. Небольшой поселок в Вороновском районе уже который год становится центром притяжения иудеев,...
 
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