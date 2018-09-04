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10 дней пути. Из Колядичей в китайский Чунцин отправился первый контейнерный поезд с белорусской молочкой
Новости Беларуси. Первый контейнерный поезд с белорусской молочной продукцией 4 сентября направился в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Доставят груз до Чунцина за 10 дней. В вагонах состава – наше сухое обезжиренное молоко. Сегодня – это один из лидирующих экспортных товаров на китайских рынок. На очереди белорусские йогурты и колбаса. Правда, здесь придется серьезно соперничать с конкурентами.
Станция отправления – Колядичи, место прибытия – китайский Чунцин. Груз – сухое обезжиренное. Это наш первый экспортный поезд с молочкой в Китай. Впереди – 10 дней пути и более 6,5 тысяч километров.
Виктория Ходосок, СТВ:
Торговый маршрут Китай-Беларусь-Китай – дорога с двусторонним движением без красного света. И экспорт сухой молочки – пример хорошего экономического диалога. В наших планах – поставки йогуртов, готовой мясной продукции и охлажденной говядины. Беларусь, кстати, в числе всего лишь 13 стран, кому разрешено с говядиной входить на китайский рынок.
Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хоязйства Беларуси:
Преимущества международного проекта века «Один пояс – один путь» обсуждают не первый год и не только белорусы. Инициативу уже поддержали более 80 стран. Понятно, зачем она нужна Китаю – развитие собственной экономики, быстрый коридор в Европу, в случае импорта – решение проблем с нехваткой собственной сельхозпродукции. Для Беларуси – это новые рынки сбыта и прибыль в страну.
Павел Стайнов, генеральный директор мясо-молочной компании:
И раз большой рынок открыт – наш экспорт будет только расти. Уж Беларуси точно есть что предложить восточноазиатскому потребителю, угодив и в цене и, конечно же, в качестве.
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10 дней пути. Из Колядичей в китайский Чунцин отправился первый контейнерный поезд с белорусской молочкой
Новости Беларуси. Первый контейнерный поезд с белорусской молочной продукцией 4 сентября направился в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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