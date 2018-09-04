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Новости экономики за 04.09.2018
Новости Беларуси. Профсоюзы Беларуси усилили контроль за стоимостью проживания в общежитиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цены на такое жилье за полгода выросли в среднем на 20 %. А в некоторых регионах скачок и вовсе до 70 %.
Сейчас Федерация профсоюзов Беларуси совместно с Министерством антимонопольного регулирования и комитета государственного контроля разрабатывают варианты решения проблемного вопроса.
ЦЕНЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
Так, могут быть внедрены единые коэффициенты на проживание в общежитиях для всех регионов.
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
На контроле у профсоюзов также цены на социально значимые товары и услуги. Специалисты уверяют, за последние несколько месяцев стоимость на продукты питания – стабильная. Вместе с тем отмечается рост цен на бобовые, пшенную крупу и птицу.
КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ
С начала года в столице ввели в строй 38 многоквартирных домов, а это почти 350 тысяч квадратных метров жилья. Из них для нуждающихся построено 50 тысяч метров. Уложиться в установленную правительством цену квадратного метра в 718 рублей получается не везде. Нуждающиеся в жилье минчане вынуждены покупать жилье по цене в среднем 919 рублей за квадрат, что заметно больше доведенного правительством показателя. Разбежку в цене специалисты объясняют осложненностью территорий.
Потому что физический снос, освоение территорий, все это учитывается в стоимости. Соответственно себестоимость получается немного другая, чем на свободных территориях областей и регионов Беларуси.
СО СЛИВОЧНЫМ ВКУСОМ
Сливочное масло белорусского производства покоряет Данию. За 7 месяцев Березовский сыродельный комбинат отгрузил продукции на миллион долларов. Первые поставки сухой молочной сыворотки на рынки Нидерландов и Польши начались еще 6 лет назад. Примечательно, что покупатели по достоинству оценили вкус качественного белорусского продукта.
КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил конкурс инвестпроектов. В нем могут принять участие субъекты малого предпринимательства. Отобранные проекты получат государственную финансовую поддержку в виде займов, а также лизинга имущества. При условии, что бизнес ориентирован на создание производства товаров, экспортно-ориентированной продукции. Также могут претендовать на помощь те наниматели, которые занимаются развитием новых технологий. Размер господдержки на один проект 196 тысяч рублей. В целом в рамках конкурса распределят более полутора миллионов рублей.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ЗАПАС
Столица заготавливает продукты на межсезонье. Формирование стабилизационных фондов завершится к середине ноября. В продуктовый запас отправят свинину, говядину, овощи и фрукты. По расчетам специалистов этого должно хватить до конца весны. Таким образом в столице должна быть обеспечена бесперебойная торговля продукцией отечественного производства.
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Новости Беларуси. Профсоюзы Беларуси усилили контроль за стоимостью проживания в общежитиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены на такое жилье за...
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