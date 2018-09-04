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Жители трёх районов Минска временно остались без воды из-за коммунальной аварии

04.09.2018 22:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Проблема затронула жителей Заводского, Октябрьского и Ленинского районов около половины одиннадцатого утра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Жители трёх районов Минска временно остались без воды из-за коммунальной аварии

Оказалось, прорвало трубу внушительных размеров вблизи деревни Пашковичи недалеко от Чижовки. В итоге давление в трубах значительно снизилось, а кое-где вода и вовсе исчезла. Как, например, на улице Могилёвской и переулке Корженевского.

Жители трёх районов Минска временно остались без воды из-за коммунальной аварии

Из-за повреждения дорогу в районе Чижовки затопило. А минчане начали аактивно скупать воду в бутылках в магазинах. Больницы и поликлиники были обеспечены временным водоснабжением. На место аварии сразу же выехали сотрудники водоканала и приступили к ремонту. В 13.30 водоснабжение было восстановлено.

Жители трёх районов Минска временно остались без воды из-за коммунальной аварии
Жители трёх районов Минска временно остались без воды из-за коммунальной аварии

Жители трёх районов Минска временно остались без воды из-за коммунальной аварии

 
 
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Новости Беларуси. Проблема затронула жителей Заводского, Октябрьского и Ленинского районов около половины одиннадцатого утра, сообщили в программе «Столичные...
 
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