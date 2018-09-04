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В Минске пройдет тестовый турнир по бадминтону ко II Европейским играм
Новости Беларуси. На этой неделе Минск примет тестовый международный турнир ко вторым Европейским играм по бадминтону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Свое участие подтвердили 25 стран. Сборная Беларуси выступит двумя составами : национальная команда и юниорская.
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Новости Беларуси. На этой неделе Минск примет тестовый международный турнир ко вторым Европейским играм по бадминтону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Свое...
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