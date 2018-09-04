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Лица большого города: в кинотеатре «Центральный» стартовала необычная фотовыставка «На рубеже тысячелетия»

04.09.2018 22:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Ее участники – известные и не очень жители столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лица большого города: в кинотеатре «Центральный» стартовала необычная фотовыставка «На рубеже тысячелетия»

Вот портрет Александры Чичиковой – 23-летней минчанки, победившей в конкурсе Мисс мира на инвалидной коляске.

Лица большого города: в кинотеатре «Центральный» стартовала необычная фотовыставка «На рубеже тысячелетия»

Или портрет Александра Кострюкова, создавшего памятник Владимиру Мулявину у филармонии. Ко Дню города делается многое: благоустраивают улицы и дворы, открывают школы и поликлиники, но важно не забывать самое ценное – людей, благодаря которым город жив.

Лица большого города: в кинотеатре «Центральный» стартовала необычная фотовыставка «На рубеже тысячелетия»

Евгений Залужный, автор фотовыставки «На рубеже тысячелетия»:
Я с каждым человеком связан не только его биографией, а даже с его семьей, родом, который тянется из веков. Эти люди обогощают Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Ее участники – известные и не очень жители столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вот портрет Александры Чичиковой –...
 
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