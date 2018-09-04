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Лица большого города: в кинотеатре «Центральный» стартовала необычная фотовыставка «На рубеже тысячелетия»
Новости Беларуси. Ее участники – известные и не очень жители столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вот портрет Александры Чичиковой – 23-летней минчанки, победившей в конкурсе Мисс мира на инвалидной коляске.
Или портрет Александра Кострюкова, создавшего памятник Владимиру Мулявину у филармонии. Ко Дню города делается многое: благоустраивают улицы и дворы, открывают школы и поликлиники, но важно не забывать самое ценное – людей, благодаря которым город жив.
Евгений Залужный, автор фотовыставки «На рубеже тысячелетия»:
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Лица большого города: в кинотеатре «Центральный» стартовала необычная фотовыставка «На рубеже тысячелетия»
Новости Беларуси. Ее участники – известные и не очень жители столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вот портрет Александры Чичиковой –...
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