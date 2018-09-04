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Творческое послание будущему поколению: в Первомайском районе появился концептуальный арт-объект
Новости Беларуси. Над росписью стены трудились несколько десятков человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это студенты Художественного колледжа имени Глебова. Рисунок появился на пересечении улиц Платонова и Бровки. По словам художников, изобилие броских красок в городской архитектуре им не по душе – поэтому ребята остановились на спокойном сером и лишь добавили несколько ярких акцентов.
Кристина Щемелева, учащийся УО «Минский государственный художественный колледж имени А. К. Глебова»:
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Новости Беларуси. Над росписью стены трудились несколько десятков человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это студенты Художественного...
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