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Творческое послание будущему поколению: в Первомайском районе появился концептуальный арт-объект

04.09.2018 22:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Над росписью стены трудились несколько десятков человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Творческое послание будущему поколению: в Первомайском районе появился концептуальный арт-объект

Это студенты Художественного колледжа имени Глебова. Рисунок появился на пересечении улиц Платонова и Бровки. По словам художников, изобилие броских красок в городской архитектуре им не по душе – поэтому ребята остановились на спокойном сером и лишь добавили несколько ярких акцентов.

Творческое послание будущему поколению: в Первомайском районе появился концептуальный арт-объект

Кристина Щемелева, учащийся УО «Минский государственный художественный колледж имени А. К. Глебова»:
Один из главных смыслов данного забора – это бережливое отношение к окружающей среде.

Творческое послание будущему поколению: в Первомайском районе появился концептуальный арт-объект

 
 
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Новости Беларуси. Над росписью стены трудились несколько десятков человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это студенты Художественного...
 
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