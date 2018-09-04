ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дни Минска пройдут с 11 по 17 сентября в Санкт-Петербурге

04.09.2018 22:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Минск ждут в Санкт-Петербурге. На следующей неделе в городе на Неве пройдут Дни белорусской столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Питер посетит внушительная делегация во главе с председателем Мингорисполкома. 12 сентября руководство двух городов обсудят как улучшить торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество. Переговоры пройдут и на уровне районов в частности о региональном сотрудничестве поговорят руководители Фрунзенского и Центрального районов белорусской столицы.

Дни Минска пройдут с 11 по 17 сентября в Санкт-Петербурге

В программе – крупный бизнес форум, выставка товаров отечественных производителей. Дни Минска в Питере уже проходили три года назад. Тогда россияне проявили большой интерес к нашей продукции.

Дни Минска пройдут с 11 по 17 сентября в Санкт-Петербурге

Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Это достаточно интересный вид проведения мероприятий, таким образом наши компании ищут себе партнеров в Российской Федерации, ищут сферы соприкосновения.

Дни Минска пройдут с 11 по 17 сентября в Санкт-Петербурге

Татьяна Кравченко, первый заместитель председателя Комитета экономики Мингорисполкома:
Основным видом экспортированных услуг у нас являются компьютерные услуги. При этом выросли они практически на 40 %. Это дает свой вклад в развитие экономики.

С начала год экспорт наших товаров в Санкт-Петербург увеличился на четверть, на 20 % вырос и экспорт услуг. В столице большое внимание уделяют частному бизнесу. И готовы поддержать совсем свежие стартапы. Продемонстрировать свои проекты минчане смогут уже в декабре на восьмой ярмарке инновационных идей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 95
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минск ждут в Санкт-Петербурге. На следующей неделе в городе на Неве пройдут Дни белорусской столицы, сообщили в программе «Столичные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители трёх районов Минска временно остались без воды из-за коммунальной аварии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика