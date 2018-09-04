Бросовые здания под контролем чечерских спасателей

Пустующие здания или, как их называют в народе, «бросовые», не только портят вид нашего города и района, но и просто опасны. Нередко они становятся излюбленным местом для людей без определенного места жительства, более того – они, как магнит притягивают детей. Ребята лазят по ветхим конструкциям и рискуют получить серьезную травму. Пока в районе таких случаев не зафиксировано, но в области они случаются каждый год.





Безусловно, такие строения требуют постоянного надзора. Ими занимаются работники госпожнадзора. Сотрудники РОЧС проводят рейды по неэксплуатируемым зданиям и сооружениям, которых на учете в нашем районе 45. И результаты проверок не утешительны. Спасатели констатируют, что зачастую работа по ограничению доступа в аварийные здания не ведется. Так, к примеру, бывшая мастерская по улице Советской райцентра, принадлежащая ООО «Правовой консалтинг», имеет свободный доступ, в то время как наблюдается явная возможность обрушения строительных конструкций. Рядом в таком же состоянии находится бывшая заправка – собственность коммунальной службы, и навес для техники – винзавода. Ненадежно выглядят подобные навесы и на территории профлицея – вряд ли такое соседство можно считать безопасным. Есть риск и для учеников Сидоровичской школы: в непосредственной близости от учреждения образования стоит нежилая двухэтажка. Ее фасад встречает прохожих зияющими дырами вместо окон и двери. А абсолютная разруха внутри здания не смущает случайных гостей, это видно по хорошо протоптанной дорожке. Не зарастает народная тропа и к аварийному объекту бывшей столовой в агрогородке Ботвиново. Согласно документам, строение находится на балансе ЧТУП «СанНика». Его собственник по настоянию РОЧС попытался ограничить доступ посторонних внутрь – забил досками оконные проемы с центральной улицы, а с тыльной стороны забыл. Судя по следам, это неэксплуатируемое здание с аварийной кровлей давно облюбовали местные подростки.

К сожалению, список нарушений можно перечислять и дальше. Спасатели напоминают собственникам заброшенных зданий, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена ответственность. Для руководителей как физических лиц она составляет до 30 базовых величин, а для юрлиц – до двухсот.