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Требует особого внимания пожарная автоматика в школах Чечерщины

05.09.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк  
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С марта текущего года, когда в торгово-развлекательном центре Кемерово произошла трагедия, спасатели проводят надзорные мероприятия на объектах с массовым и круглосуточным пребыванием людей. Их у нас в районе 38. И, к сожалению, констатируют, что далеко не всегда собственники этих объектов ответственно относятся к безопасности граждан.

Требует особого внимания пожарная автоматика в школах Чечерщины

По словам первого заместителя начальника РОЧС Дмитрия Будникова, на объектах проверке подлежат пути эвакуации, работоспособность систем автоматики, систем оповещения, и, конечно же, соблюдение элементарного порядка. Что касается последнего, замначальника уточняет: не допускается захламленность помещений, загромождение путей эвакуации, закрытые на замки двери. И, как показывает практика, к этому пункту безопасности собственники подходят с наибольшей ответственностью. Вместе с тем, за пять месяцев на 19 объектах спасатели выявили 105 других нарушений. Административные меры воздействия приняты к четырем руководителям и шести должностным лицам. Надо отметить, что более 80-ти требований органов госпожнадзора выполнены в ходе мониторингов. Однако на шести объектах учреждений культуры продолжает оставаться без внимания неисправное внутреннее противопожарное водоснабжение. Не устранены проблемные вопросы по неисправности пожарной автоматики в Залесском киноконцертном центре. Подобная  система вовсе отсутствует в Оторской и Мотневичской школах. На других 12-ти объектах учреждения образования сигнал о срабатывании системы автоматической сигнализации не выведен на пульт диспетчеризации. К этому списку спасатели приписывают кинотеатр «Октябрь», где, к слову, наряду с местным профлицеем и районным Домом культуры с персоналом не проведено обучение по программе пожарно-технического минимума.
Дмитрий Будников заверил, что контроль будет постоянным, с учетом специ­фики каждого конкретного объекта.

 
 
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С марта текущего года, когда в торгово-развлекательном центре Кемерово произошла трагедия, спасатели проводят надзорные мероприятия на объектах с массовым и...
 
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