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Тайна Мохенджо-Даро – идеального древнего города, жители которого пропали

05.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Этот город в долине реки Инд на территории современного Пакистана привлек внимание ученых в 1922 году. Стены из обожженного кирпича, идеальная планировка кварталов и зданий, наличие водопровода и канализации говорили о том, что в древние времена здесь было нечто грандиозное.

Впоследствии выяснилось, что город был выстроен около 2600 года до н. э., а значит, он современник цивилизаций Древнего Египта и Месопотамии. Однако, по данным археологов, все его жители погибли фактически мгновенно. Почему?


 
 
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Этот город в долине реки Инд на территории современного Пакистана привлек внимание ученых в 1922 году. Стены из обожженного кирпича, идеальная планировка кварталов...
 
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