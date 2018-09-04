9 популярных косметических процедур, о которых пора забыть

Если женщина решила быть красивой, то ее не остановят ни прайс-лист косметолога, ни собственный болевой порог. Красота всегда требовала жертв, но, к счастью, в наше время можно найти менее кровожадные аналоги популярных процедур и отказаться от некоторых пыток в салонах красоты. Если вы записались на эпиляцию носа или планируете сделать модные объемные губы, то прочитайте статью, прежде чем подтвердить бронь на эти и другие известные всем процедуры.

Мы решили рассказать читателям о подводных камнях, которые могут поджидать при посещении косметолога и парикмахера, а также помочь вам сэкономить круглую сумму.

Выпрямление волос

Кератиновое выпрямление, ламинирование, экранирование и другие процедуры, которые обещают восстановить и подарить зеркальную гладкость даже самым пересушенным волосам, дают лишь временный косметический эффект. Заявленные натуральные компоненты в составе не оказывают лечебного действия, а результат от процедуры длится всего пару недель, после чего ваши волосы в лучшем случае вернутся к прежнему состоянию, в худшем же вам придется потратить много времени и денег на их восстановление.