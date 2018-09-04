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Новая форма сборной Беларуси по футболу

05.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Новую форму национальной сборной Беларуси по футболу представили болельщикам в Минске.

Домашняя форма

выполнена в белых цветах, воротник и рукава украшены красно-зелеными вставками.

 
Теги: Минск
 
 
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Новую форму национальной сборной Беларуси по футболу представили болельщикам в Минске. Домашняя форма выполнена в белых цветах, воротник и рукава украшены...
 
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