г.Пинск: в ДТП пострадала женщина-мотоциклистка

04.09.2018 в 14:45 часов 33-летний житель г.Пинска, управлял автомобилем «Мерседес-Бенц Вито» двигался по ул. Иркутско-Пинской Дивизии в г. Пинске, в направлении от ул. Партизанской к ул. Советской.



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При повороте налево, на ул. Пушкина, не уступил дорогу двигающемуся прямо, по равнозначной дороге, во встречном направлении, мотоциклу «Ямаха VX535», под управлением 35-летней местной жительницы, и допустил с ним столкновение.



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В результате ДТП женщина-водитель мотоцикла «Ямаха VX535» получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи в УЗ «Пинская ЦБ», отпущена домой. Транспортные средства получили механические повреждения. Проводится проверка.