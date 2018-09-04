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Вице-премьер Республики Беларусь Игорь Петришенко вместе с первоклассниками сел за школьную парту
05.09.2018 — Разное | Новости Ветки
Что значит пойти «в первый раз в первый класс» испытал 1 сентября на себе вице-премьер Республики Беларусь Игорь Петришенко. После окончания торжественной линейки в средней школе №1 г. Ветки им. А.А. Громыко он вместе с первоклассниками сел за школьную парту.
Свой первый урок, посвящённый Году малой родины, учащиеся 1 «Б» класса запомнят надолго. Запомнит его и классный руководитель Михаил Цалко. Не каждый ведь день столь высокопоставленные гости вливаются в учебный процесс. Для самого же Игоря Викторовича, выпускника этой же школы, необычного ничего не было. Он прекрасно помнит педагогов, которые здесь преподавали во времена его юности, помнит и сами уроки, которые дали ему достойную путёвку в жизнь.
Во время неформального общения с бывшими педагогами — Ниной Францевной Лещенко, Татьяной Адамовной Малевановой, Надеждой Адамовной Добросельской — он с особой теплотой вспоминал школьные годы.
Чуть позже вице-премьер вместе с заместителем председателя Гомельского облисполкома Владимиром Приваловым дал оценку преображению городского стадиона, зоны отдыха «Ставок». Посетили гости и бассейн «Виктория». «Сегодня важно сделать всё возможное, чтобы бассейн посещало как можно больше детей, в том числе из сельских населённых пунктов», — подчеркнул Игорь Петришенко. По его мнению, такой социально значимый объект должен работать с полной отдачей.
Завершился официальный визит вице-премьера на Ветковщину посещением районной поликлиники.
Анна САРКИСЯН.
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