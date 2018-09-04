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На первосентябрьской линейке В СШ № 1 им. А. А. Громыко побывал её выпускник — вице-премьер Игорь Петришенко
05.09.2018 — Разное | Новости Ветки
Средняя школа №1 города Ветки имени А.А. Громыко в этом году отмечает свой 150-летний юбилей. В Год малой родины на первосентябрьской линейке побывал её выпускник — вице-премьер Республики Беларусь Игорь Петришенко.
Высокопоставленный гость с особой теплотой отзывался о школе, в которой прошло его становление как личности. С этим учреждением образования у него связаны самые светлые воспоминания. Все их он, невзирая на солидный жизненный опыт и серьёзный социальный статус, сохранил в своей памяти. Того же вице-премьер пожелал и школьникам, которые 1 сентября сели за парты школы-юбиляра.
— В ваших руках будущее нашей любимой родины. Я в вас верю! От всего сердца желаю новых успехов в стране знаний. Материально-техническая база нашей школы полностью к этому готова, — сказал Игорь Петришенко во время своего выступления на линейке.
От имени правительства вице-премьер вручил директору школы Елене Новиковой сертификат на обустройство компьютерного класса. Оборудование уже установлено. И, как отметили в школе, класс полностью готов к учебному процессу.
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