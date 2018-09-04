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"У нас тут раздрай". Как живет малоэтажный поселок в Ратомке, который могли снести

05.09.2018 10:49 — Разное | Tut.by  
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Малоэтажный жилой комплекс в Ратомке заселился весной 2017 года. Этого момента 146 дольщиков, как и сам застройщик, могли и не дождаться — десять домов были признаны госорганами «самовольной постройкой» и оказались под угрозой сноса. История закончилось тем, что застройщика наказали, людей, оплативших квадратные метры, пожалели и дали им ключи. Штрафные санкции компания-застройщик «Драйрона» оплатила жилыми метрами, отдав государству 64 квартиры. Кажется, что жизнь в нашумевшем жилом комплексе налаживается. Но это только кажется…


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Жилой комплекс, который строила компания «Драйрона», расположен на улице Речной. Территория его огорожена, трава скошена, на детской площадке играет детвора.

В центре просторного двора стоит беседка. Чистая. Отсюда видны лес и симпатичная коттеджная застройка. Вид подпорчен лишь со стороны железной дороги: шумозащитный экран, без которого у застройщика не принимали жилой комплекс, кажется лишним — поезда, говорят жильцы, все равно слышны.


Большинство жильцов справило новоселье больше года назад — в квартиры заехали те, кто строился за свой счет. А вот «райисполкомовские» квартиры, те самые, что застройщик передал на баланс государства, еще только заселяются — их отдают нуждающимся.

История «Драйроны»: от «самовольной постройки» до компенсации

Весной 2017 года малоэтажная застройка в Ратомке была признана «самовольной застройкой» и оказалась под угрозой сноса. Генпрокуратура дала разъяснения: «По условиям инвестиционного договора от 17.08.2012 ООО „Драйрона“ обязалось осуществить строительство квартала малоэтажной индивидуальной застройки (то есть коттеджей. — Прим. TUT.BY). Также планировалось создание 50 рабочих мест и объекты соцкультбыта. Одним из ключевых моментов договора являлось финансирование строительства за счет собственных или заемных средств».

Позже застройщику местные власти с учетом общего положения в экономике и потребности людей в жилье разрешили строительство малоэтажных многоквартирных домов — не выше трех этажей. Но ключевой пункт не менялся — строительство за счет средств инвестора. Инвестдоговор в принципе предполагает: застройщик получает землю фактически бесплатно, вне аукциона, вкладывает свои деньги, возводит жилье и инфраструктуру, а потом уже продает людям.

«Драйроне» насчитали 600 тысяч долларов штрафных санкций.

В комментарии, который представитель компании-застройщика дал TUT.BY в мае 2017 года, говорится, что штраф компания не платила, — передала на баланс государства 4385 квадратных метров жилья — 64 квартиры (всего в комплексе 256 квартир). «Что эквивалентно 2,7 миллиона долларов. В эту сумму вошла стоимость земли, оплата штрафов, компенсация на строительство социальной сферы и другое», — прокомментировали в ООО «Драйрона».

Кому райисполком отдает жилье

Месяц назад Лошанский сельсовет вручил Денису ключи от однокомнатной квартиры в одном из домов жилого комплекса.


— Слышал, что в очередях нуждающихся по двадцать лет стоят, так что мне, считайте, повезло. Квартира уже была с ремонтом: обои и линолеум в жилой комнате и кухне, в санузле — окрашены стены и уложена плитка на полу. Цвет нравится, даже перекрашивать не буду.


Однокомнатная квартира, которую Лошанский сельсовет выделил Денису в качестве социального жилья

Денис рассказал, что пока еще не ночевал в своей новенькой квартире — не всю мебель перевез. И раззнакомиться с соседями тоже не успел.


Ванная комната в квартире Дениса

— Сделаю ремонт в кухне и тогда уже буду заселяться, — говорит парень. — Жалко только, что квартира эта социальная и у меня нет права выкупить ее в собственность.

Как социальные раздали только треть квартир, две трети до сих пор стоят пустые.

Два председателя

Те, кто в дома на Речной заселился давно, рассказывают в основном одинаково: «Жильем довольны, к железной дороге уже привыкли, не хватает только тротуаров в самой Ратомке — приходится ходить по обочине, а вечером — обязательно с фонариком».


Молодая мама рассказала, что жить в малоэтажном комплексе Ратомке им нравится, единственный минус — отсутствие тротуаров в самой Ратомке

Местная жительница Марина рассказала, что в жилом комплексе на Речной живет ее мама-пенсионерка.

— Специально покупали здесь квартиру, чтобы мама была поближе. Принципиален был первый этаж, потому что в доме нет лифтов. Мама осталась довольна: здесь очень хорошее место. По качеству дома тоже претензий нет. Все, помню, боялись, что будет холодно — фасад не утеплялся термошубой. Вместо этого использовалась термоизоляционная штукатурка и она, как показало время, реально работает.

Марина призналась: есть в жизни внешне спокойного комплекса один минус. В подробности женщина не посвящала, сказала лишь, что «есть несколько молодых людей, которым все не нравится» и они конфликтуют с председателем ТСЖ.


Андрей рассказал, что строил квартиру на Речной с самого начала и пережил все этапы, вплоть до угрозы сноса. Его семья первой заселилась в подъезде. По словам Андрея, на Речной живется точно лучше, чем в городе и что к близости железной дороги уже привыкли. Андрей подтвердил, что в ТСЖ есть конфликт, но рассказывать подробности не стал, сказав лишь, что это «длинная история».

О том, что есть некий внутренний конфликт, говорили и другие жильцы, которых мы встретили на улице. В чем его суть, журналисту TUT.BY рассказал председатель ТСЖ Евгений Венедиктов.

Кабинет председателя ТСЖ расположен на первом этаже жилого дома № 17 — там, где изначально по проекту должен был находиться частный детский сад. Здесь же находится и офис «Драйроны». Евгений Венедиктов был на рабочем месте, так как буквально накануне, 29 августа, решением суда его восстановили в должности председателя.


Евгений Венедиктов

— По закону перед сдачей дома в эксплуатацию застройщик должен создать ТСЖ. В июне 2017 года, когда появились первые собственники, было проведено собрание, где меня выбрали в качестве председателя. Райисполком также утвердил мою кандидатуру. За короткое время я создал электронную базу данных собственников, заключил соответствующие договора на жизнеобеспечение жилого комплекса. Буквально через две недели моей работы люди стали заключать договора с «Водоканалом», прописываться, получать необходимые справки — одним словом, комплекс задышал.

К сожалению, ряд собственников решили, что я был избран незаконно и обратились в суд с признанием учредительного собрания незаконным. В феврале 2018 года суд они проиграли, а суд апелляционной инстанции подтвердил решение суда Минского района. Им этого оказалось мало. Когда я был в отпуске (май — начало июня 2018 года), случился, можно сказать, «майдан»: Минский райисполком воспользовался этим и решил провести собрание. Одной из повесток было прекращение моих полномочий как председателя ТСЖ. Оснований людям не привели, но голосование провели.

Евгений Венедиктов уверяет, что если бы собрание проводили в соответствии с законом, то у него и вопросов бы не было. Но оно, по словам председателя, прошло с очевидными нарушениями.


— Минский райисполком на собрании подал информацию так, что я не легитимный, меня, мол, не выбирали. А ведь главное что? Чтобы свет был в доме, вода и поменьше платить за коммунальные услуги. И все эти вопросы я решал, — убежден председатель.

Евгений Венедиктов суд выиграл и 29 августа, как мы уже писали, был восстановлен в должности председателя. Суд также постановил взыскать с товарищества собственников в пользу Венедиктова средний заработок (2 454 рубля), возместить моральный вред (100 рублей) рублей, расходы на оказание юридической помощи в размере 660 рублей, а также госпошлину — 270 рублей.

— Люди разделены. И вражду эту устроили те, кто работает в органах госуправления — Минском райисполкоме, — уверен Венедиктов.

«У нас тут раздрай»

Недовольство райисполкома Евгений Анатольевич объясняет просто: все из-за тех самых 64 квартир.

— Все 64 квартиры находятся на балансе райисполкома, который уже задолжал товариществу собственников около двадцати тысяч рублей. Это за те квартиры, которые они отобрали у застройщика и решили за них не платить. Как не платить? Законом предусмотрено, что собственник несет все затраты, связанные с содержанием совместного домовладения. Но взнос в ТСЖ, а также основные коммунальные услуги до сих пор не оплачены.


По словам Евгения Венедиктова, защищая интересы добросовестных собственников, он вынужден был подать в суд на принудительное взыскание денег за коммунальное обслуживание «райисполкомовских» квартир.

— Только за коммунальное обслуживание у них долг порядка девяти тысяч рублей. Дело находится в суде, который все время переносят. Еще шесть тысяч долга — это вступительный взнос. Понятно, что они [райисполком] не будут рады, что я буду председателем и им придется платить по счетам. На днях разговаривал с начальником отдела ЖКХ Минского района и поинтересовался: включали ли они в договора о поднайме пункт о том, что эти жильцы должны вступить в товарищество собственников и участвовать в содержании совместного домовладения? Отвечают, что нет. А председателю тогда что делать? Они [нуждающиеся в улучшении жилищных условий] не собственники, принудить вступить в ТСЖ я их не могу. А что говорит закон? Все финансовые обязанности несет собственник. Значит что? Исполком, который не платит, обязан платить за свои квартиры.


Дальше — больше. Появляется еще третья сторона. Представьте, на одной площадке живут люди, которые оплачивают все услуги и те, кто не платит. Как их примирить на бытовом уровне? Вот и выходит, что у нас тут раздрай — люди разделены. А всего лишь нужно было в договор вставить — что подчиняться внутренним правилам — это их обязанность. И как только накапливается долг, моя обязанность как председателя, идти в суд, если собственник не платит. Потому что из-за задолженности могут отключить электроэнергию, а значит, и газовые котлы перестанут работать.

У внутреннего конфликта была и еще одна причина: недовольство жильцов.

— Весь «накат» происходил в группе в Вайбере. Я думал, что это будет конструктивный чат, а получилось, что там все сводилось к банальным оскорблениям «Драйроны» и председателя. В любом коллективе есть люди, которые всем недовольны и очень агрессивны. Они выступили с этой инициативой [снять Венедиктова с должности председателя], втянули туда других людей и вот к чему это привело…


 
 
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Больше года люди живут в конфликте и судятся с председателем ТСЖ.
 
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