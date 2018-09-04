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"У нас тут раздрай". Как живет малоэтажный поселок в Ратомке, который могли снести
Малоэтажный жилой комплекс в Ратомке заселился весной 2017 года. Этого момента 146 дольщиков, как и сам застройщик, могли и не дождаться — десять домов были признаны госорганами «самовольной постройкой» и оказались
Жилой комплекс, который строила компания «Драйрона», расположен на улице Речной. Территория его огорожена, трава скошена, на детской площадке играет детвора.
В центре просторного двора стоит беседка. Чистая. Отсюда видны лес и симпатичная коттеджная застройка. Вид подпорчен лишь со стороны железной дороги: шумозащитный экран, без которого у застройщика не принимали жилой комплекс, кажется лишним — поезда, говорят жильцы, все равно слышны.
Большинство жильцов справило новоселье больше года назад — в квартиры заехали те, кто строился за свой счет. А вот «райисполкомовские» квартиры, те самые, что застройщик передал на баланс государства, еще только заселяются — их отдают нуждающимся.
Кому райисполком отдает жилье
Месяц назад Лошанский сельсовет вручил Денису ключи от однокомнатной квартиры в одном из домов жилого комплекса.
— Слышал, что в очередях нуждающихся по двадцать лет стоят, так что мне, считайте, повезло. Квартира уже была с ремонтом: обои и линолеум в жилой комнате и кухне, в санузле — окрашены стены и уложена плитка на полу. Цвет нравится, даже перекрашивать не буду.
Денис рассказал, что пока еще не ночевал в своей новенькой квартире — не всю мебель перевез. И раззнакомиться с соседями тоже не успел.
— Сделаю ремонт в кухне и тогда уже буду заселяться, — говорит парень. — Жалко только, что квартира эта социальная и у меня нет права выкупить ее в собственность.
Как социальные раздали только треть квартир, две трети до сих пор стоят пустые.
Два председателя
Те, кто в дома на Речной заселился давно, рассказывают в основном одинаково: «Жильем довольны, к железной дороге уже привыкли, не хватает только тротуаров в самой Ратомке — приходится ходить по обочине, а вечером — обязательно с фонариком».
Местная жительница Марина рассказала, что в жилом комплексе на Речной живет ее мама-пенсионерка.
— Специально покупали здесь квартиру, чтобы мама была поближе. Принципиален был первый этаж, потому что в доме нет лифтов. Мама осталась довольна: здесь очень хорошее место. По качеству дома тоже претензий нет. Все, помню, боялись, что будет холодно — фасад не утеплялся термошубой. Вместо этого использовалась термоизоляционная штукатурка и она, как показало время, реально работает.
Марина призналась: есть в жизни внешне спокойного комплекса один минус. В подробности женщина не посвящала, сказала лишь, что «есть несколько молодых людей, которым все не нравится» и они конфликтуют с председателем ТСЖ.
О том, что есть некий внутренний конфликт, говорили и другие жильцы, которых мы встретили на улице. В чем его суть, журналисту TUT.BY рассказал председатель ТСЖ Евгений Венедиктов.
Кабинет председателя ТСЖ расположен на первом этаже жилого дома № 17 — там, где изначально по проекту должен был находиться частный детский сад. Здесь же находится и офис «Драйроны». Евгений Венедиктов был на рабочем месте, так как буквально накануне, 29 августа, решением суда его восстановили в должности председателя.
— По закону перед сдачей дома в эксплуатацию застройщик должен создать ТСЖ. В июне 2017 года, когда появились первые собственники, было проведено собрание, где меня выбрали в качестве председателя. Райисполком также утвердил мою кандидатуру. За короткое время я создал электронную базу данных собственников, заключил соответствующие договора на жизнеобеспечение жилого комплекса. Буквально через две недели моей работы люди стали заключать договора с «Водоканалом», прописываться, получать необходимые справки — одним словом, комплекс задышал.
К сожалению, ряд собственников решили, что я был избран незаконно и обратились в суд с признанием учредительного собрания незаконным. В феврале 2018 года суд они проиграли, а суд апелляционной инстанции подтвердил решение суда Минского района. Им этого оказалось мало. Когда я был в отпуске (май — начало июня 2018 года), случился, можно сказать, «майдан»: Минский райисполком воспользовался этим и решил провести собрание. Одной из повесток было прекращение моих полномочий как председателя ТСЖ. Оснований людям не привели, но голосование провели.
Евгений Венедиктов уверяет, что если бы собрание проводили в соответствии с законом, то у него и вопросов бы не было. Но оно, по словам председателя, прошло с очевидными нарушениями.
— Минский райисполком на собрании подал информацию так, что я не легитимный, меня, мол, не выбирали. А ведь главное что? Чтобы свет был в доме, вода и поменьше платить за коммунальные услуги. И все эти вопросы я решал, — убежден председатель.
Евгений Венедиктов суд выиграл и 29 августа, как мы уже писали, был восстановлен в должности председателя. Суд также постановил взыскать с товарищества собственников в пользу Венедиктова средний заработок (2 454 рубля), возместить моральный вред (100 рублей) рублей, расходы на оказание юридической помощи в размере 660 рублей, а также госпошлину — 270 рублей.
— Люди разделены. И вражду эту устроили те, кто работает в органах госуправления — Минском райисполкоме, — уверен Венедиктов.
«У нас тут раздрай»
Недовольство райисполкома Евгений Анатольевич объясняет просто: все из-за тех самых 64 квартир.
— Все 64 квартиры находятся на балансе райисполкома, который уже задолжал товариществу собственников около двадцати тысяч рублей. Это за те квартиры, которые они отобрали у застройщика и решили за них не платить. Как не платить? Законом предусмотрено, что собственник несет все затраты, связанные с содержанием совместного домовладения. Но взнос в ТСЖ, а также основные коммунальные услуги до сих пор не оплачены.
По словам Евгения Венедиктова, защищая интересы добросовестных собственников, он вынужден был подать в суд на принудительное взыскание денег за коммунальное обслуживание «райисполкомовских» квартир.
— Только за коммунальное обслуживание у них долг порядка девяти тысяч рублей. Дело находится в суде, который все время переносят. Еще шесть тысяч долга — это вступительный взнос. Понятно, что они [райисполком] не будут рады, что я буду председателем и им придется платить по счетам. На днях разговаривал с начальником отдела ЖКХ Минского района и поинтересовался: включали ли они в договора о поднайме пункт о том, что эти жильцы должны вступить в товарищество собственников и участвовать в содержании совместного домовладения? Отвечают, что нет. А председателю тогда что делать? Они [нуждающиеся в улучшении жилищных условий] не собственники, принудить вступить в ТСЖ я их не могу. А что говорит закон? Все финансовые обязанности несет собственник. Значит что? Исполком, который не платит, обязан платить за свои квартиры.
Дальше — больше. Появляется еще третья сторона. Представьте, на одной площадке живут люди, которые оплачивают все услуги и те, кто не платит. Как их примирить на бытовом уровне? Вот и выходит, что у нас тут раздрай — люди разделены. А всего лишь нужно было в договор вставить — что подчиняться внутренним правилам — это их обязанность. И как только накапливается долг, моя обязанность как председателя, идти в суд, если собственник не платит. Потому что из-за задолженности могут отключить электроэнергию, а значит, и газовые котлы перестанут работать.
У внутреннего конфликта была и еще одна причина: недовольство жильцов.
— Весь «накат» происходил в группе в Вайбере. Я думал, что это будет конструктивный чат, а получилось, что там все сводилось к банальным оскорблениям «Драйроны» и председателя. В любом коллективе есть люди, которые всем недовольны и очень агрессивны. Они выступили с этой инициативой [снять Венедиктова с должности председателя], втянули туда других людей и вот к чему это привело…
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Больше года люди живут в конфликте и судятся с председателем ТСЖ.
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