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Андрей Мулярчик возглавит ОАО «Белсолод». Обязанности председателя Пинского горисполкома исполняет Михаил Самолазов
05.09.2018 — Разное | Полесская правда
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Председатель Брестского областного комитета Анатолий Лис подвел итоги работы города под руководством Андрея Мулярчика за последние 4,5 года.
За результативную работу А. Мулярчику вручено Благодарственное письмо Брестского областного исполнительного комитета, Почетная грамота Пинского городского Совета депутатов. Добрые слова в адрес А. Мулярчика прозвучали от председателя Совета директоров города А.К. Судника.
Андрей Владимирович Мулярчик поблагодарил Брестский облисполком, сотрудников Пинского горисполкома и всех пинчан за понимание и совместную результативную работу. В своем выступлении он отметил, что очень волнительно и ответственно работать в городе, где он рос, учился, где живут его родители, друзья. Поэтому на малой родине всегда хотелось воплотить в жизнь особенные проекты, уникальные, характерные непосредственно для Пинска.
С 5 сентября 2018 года Андрей Мулярчик возглавляет ОАО «Белсолод». Обязанности председателя Пинского городского исполнительного комитета исполняет первый заместитель Пинского горисполкома М.Н. Самолазов.
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Андрей Мулярчик возглавит ОАО «Белсолод». Обязанности председателя Пинского горисполкома исполняет Михаил Самолазов
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