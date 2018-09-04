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Андрей Мулярчик возглавит ОАО «Белсолод». Обязанности председателя Пинского горисполкома исполняет Михаил Самолазов

05.09.2018 — Разное | Полесская правда  
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Андрей Мулярчик возглавит ОАО «Белсолод». Обязанности председателя Пинского горисполкома исполняет Михаил Самолазов
Вчера под руководством председателя Брестского областного исполнительного комитета А.В. Лиса состоялось заседание хозяйственного актива города. В заседании приняли участие заместители председателя Брестского областного комитета, а также руководители хозяйственного актива города, представители общественных формирований, сотрудники горисполкома, сообщает официальный сайт Пинского горисполкома. 

Председатель Брестского областного комитета Анатолий Лис подвел итоги работы города под руководством Андрея Мулярчика за последние 4,5 года.

Губернатор дал положительную оценку работы города за этот период, обозначил ряд задач и направлений по дальнейшему социально-экономическому развитию Пинска, озвучил проблемные вопросы.

За результативную работу А. Мулярчику вручено Благодарственное письмо Брестского областного исполнительного комитета, Почетная грамота Пинского городского Совета депутатов. Добрые слова в адрес А. Мулярчика прозвучали от председателя Совета директоров города А.К. Судника.

Андрей Владимирович Мулярчик поблагодарил Брестский облисполком, сотрудников Пинского горисполкома и всех пинчан за понимание и совместную результативную работу. В своем выступлении он отметил, что очень волнительно и ответственно работать в городе, где он рос, учился, где живут его родители, друзья. Поэтому на малой родине всегда хотелось воплотить в жизнь особенные проекты, уникальные, характерные непосредственно для Пинска.

С 5 сентября 2018 года Андрей Мулярчик возглавляет ОАО «Белсолод». Обязанности председателя Пинского городского исполнительного комитета исполняет первый заместитель Пинского горисполкома М.Н. Самолазов.

 

 
 
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