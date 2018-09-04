Сборная Украины по футболу презентовала форму в которой она будет выступать в матчах Лиги наций.

Первый и второй комплект выполнены в традиционных желтых и синих цветах. Третья майка будет белой с золотыми номерами.

Отметим, что над номером размещена надпись «Слава Украине!».























