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Сборная Украины по футболу будет играть в майках с надписью "Слава Украине!"
Сборная Украины по футболу презентовала форму в которой она будет выступать в матчах Лиги наций.
Первый и второй комплект выполнены в традиционных желтых и синих цветах. Третья майка будет белой с золотыми номерами.
Отметим, что над номером размещена надпись «Слава Украине!».
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Сборная Украины по футболу презентовала форму в которой она будет выступать в матчах Лиги наций.
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