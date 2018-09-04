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Из-за неоконченного строительства в Волковыске Norfa mažmena должна районному бюджету 200 тысяч евро

05.09.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Из-за неоконченного строительства в Волковыске Norfa mažmena должна районному бюджету 200 тысяч евро

Литовская компания разочарована работой в нашей стране.

Три года назад компания радовалась новыми возможностями инвестиций, планировала построить магазин площадью 4 тысячи кв. м в Витебске, передает Delfi.lt. В общей сложности было запланировано строительство трех объектов, но развить их до сих пор не удалось.

 «Мы решили расширять нашу деятельность в Беларуси, поскольку рынок там более пустой, чем в других странах. Конечно, мы опасаемся снижения покупательной способности жителей страны, но решили рискнуть», — сказал в 2015 году глава компании Дайнюс Дундулис.

Принятие новых законов и своевременно неоконченное строительство привело обе стороны в суд, тяжба длится почти год.

 «Появился закон, согласно которому, если объект не построен в установленное время, надо платить за аренду земли. Но суть в том, что когда мы подписали договор о строительстве, такого закона еще не было», — сказал Дундулис. Из-за неоконченного строительства в Волковыске Norfa mažmena должна городскому бюджету 200 тысяч евро.

 «Город упорствует, чувствует себя оскорбленным и требует этих денег. Из-за разных бюрократических проволочек ни одно строительство так и не было завершено. Проектировщики делают не то, что нужно, а то, что хотят, не учитывают мнение заказчика. Это приводит к разногласиям, тянется время. Кроме того, некомпетентно работает строительная инспекция. Они могут осмотреть объект только раз в месяц, нам приходится ждать, работа стоит», — продолжил Дундулис.

Он заметил, что за все это время найти общий язык с белорусскими строителями не удалось.

 «Нам тяжело, я даже не могу объяснить, почему. Честно говоря, мы долго строимся, и я думаю, просто нет возможности договориться со строителями. Мы не можем винить власть, но можем сказать, что у нас разный менталитет, мы ушли на Запад, а они остались на Востоке», — сожалеет предприниматель.

Глава Norfa mažmena сказал, что он устал от нескончаемых разногласий, поэтому рассматривает возможность объявления о банкротстве, сообщает naviny.by.

 «Честно говоря, мы даже обсуждаем вопрос банкротства, поскольку сейчас это одностороннее вливание денег, и если ты не видишь перспективы, а ситуация рискованная, лучше все прекратить. Лично я, не вижу будущего в Беларуси», — заключил Дундулис.

 

 

 

В Волковыске может появиться еще один гипермаркет сети Mart Inn

 

 

 
Теги: Витебск
 
 
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Литовская компания разочарована работой в нашей стране. Три года назад компания радовалась новыми возможностями инвестиций, планировала...
 
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