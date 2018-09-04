«Высокие органы» приказали снять баннеры с портретами поэта и оппозиционера Владимира Некляева и артиста Юрия Жигамонта.

Об этом сообщает в соцсетях Павел Белоус.

«Нас не предупредили. Позвонил в рекламную компанию, с которой у нас договор — говорят, что обратились из высоких органов и приказали снять. Не знаем, появятся ли завтра другие баннеры с Лявоном Вольским и Мелитиной Станютой», — пишет активист.

Ранее сообщалось, что в центре Минска появились билборды с изображением Некляева и Жигамонта, одетых в вышиванки. Так была представлена акция #добрыясловы магазина Symbal.by.

Около 17.30 основатель магазина Symbal.by Павел Белоус сообщил, что баннер с Некляевым провисел несколько часов и его сняли, а вместе с ним — и баннер с Жигамонтом.

По словам Белоуса, идея проекта — не только в рекламе магазина, но и в популяризации белорусского языка.

«Ідзеш ты тут такі сумны, а цябе сустракае Уладзімір Някляеў і кажа табе: «Так добра, калі ты ўсміхаешся». Альбо бачыш Меліціну Станюту, якая з плаката кажа табе: «Твае шчочкі створаны для пацалункаў», - говорит Основатель Symbal.by.