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Билборды с Некляевым и Жигамонтом в центре Минска были сняты по сигналу "сверху"

05.09.2018 11:04 — Разное | БДГ  
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«Высокие органы» приказали снять баннеры с портретами поэта и оппозиционера Владимира Некляева и артиста Юрия Жигамонта.

Об этом сообщает в соцсетях Павел Белоус.

 

«Нас не предупредили. Позвонил в рекламную компанию,
с которой у нас договор — говорят, что обратились
из высоких органов и приказали снять. 
Не знаем, появятся ли завтра другие баннеры 
с Лявоном Вольским и Мелитиной Станютой», — пишет активист.

Ранее сообщалось, что в центре Минска появились билборды с изображением Некляева и Жигамонта, одетых в вышиванки. Так была представлена акция #добрыясловы магазина Symbal.by.

Около 17.30 основатель магазина Symbal.by Павел Белоус сообщил, что баннер с Некляевым провисел несколько часов и его сняли, а вместе с ним — и баннер с Жигамонтом.

По словам Белоуса, идея проекта — не только в рекламе магазина, но и в популяризации белорусского языка.

«Ідзеш ты тут такі сумны, а цябе сустракае Уладзімір Някляеў
і кажа табе: «Так добра, калі ты ўсміхаешся».
Альбо бачыш Меліціну Станюту, якая з плаката кажа табе:
«Твае шчочкі створаны для пацалункаў», -
говорит Основатель Symbal.by.

Организатор акции отметил, что трудностей при согласовании билбордов для размещения на столичных улицах не возникало. Но теперь он не знает, появятся ли остальные, ранее согласованные с властями, билборды, пишет tut.by.

 
Теги: Минск
 
 
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«Высокие органы» приказали снять баннеры с портретами поэта и оппозиционера Владимира Некляева и артиста Юрия Жигамонта. Об этом сообщает в соцсетях Павел...
 
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