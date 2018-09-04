Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) считает необоснованным продолжающееся третий месяц подряд повышение розничных цен на мясо птицы и намерена провести "народное" расследование.

"Подорожание птицы отмечается на протяжении последних 3-х месяцев. Мы считаем это повышение цен необоснованным и адресуем данный вопрос МАРТ и Комитету госконтроля. Параллельно проведем собственное "народное" расследование", - заявила заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.

Рабочая группа ФПБ по мониторингу цен также отметила опережающий рост цен на бобовые (на 22% за последние 4 месяца), пшенную крупу (на 21%). Между тем, в ФПБ констатируют стабильную ситуацию по ценам на продукты питания, в том числе за счет сезонного снижения стоимости плодоовощной продукции.

Как сообщалось, Национальный банк по итогам июля также констатировал заметный рост цен на мясо и мясопродукты, что оказало значимое влияние на показатель инфляции. Между тем, данное негативное влияние пока нивелировалось сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию.