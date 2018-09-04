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Объем сделок на БУТБ в январе-августе вырос на 28% до Br2,5 млрд

05.09.2018 10:55 — Разное | Интерфакс  
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Объем биржевых сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), в январе-августе 2018 года достиг Br2,5 млрд, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе БУТБ.

"Наибольший товарооборот обеспечила секция металлопродукции – Br942, или плюс 29% к аналогичному периоду 2017 года", - отметили в пресс-службе.

При этом, продолжили там, в структуре продаж традиционно доминировали черные металлы и изделия из них с суммой сделок Br701 млн (рост на  29% по сравнению с январем августом 2017 года).

Товарооборот по секции лесопродукции по итогам января-августа вырос на 31% до Br894 млн. "Положительный тренд обусловлен значительным увеличением поставок круглого леса на внутренний рынок, а также пиломатериалов и топливной щепы на экспорт. В случае с кругляком ключевым драйвером роста послужила поставленная президентом страны  задача максимально загрузить производственные мощности предприятий лесопромышленного комплекса", - отметили в БУТБ.

Секция сельхозпродукции обеспечила Br439 млн биржевого товарооборота, превысив показатель прошлого года на 12%. "Как и ранее, локомотивами продаж на внутреннем рынке стали шроты масличных при сумме сделок в Br194 млн", - констатировали на бирже.

По информации БУТБ, из экспортных позиций положительная динамика была зафиксирована по мясу (прирост на 50% до Br12 млн), по продукции переработки масличных культур (в 8 раз, до Br12 млн) и по ржаной и пшеничной муке (в 5 раз, до Br5 млн).

"Между тем молокопродукты по-прежнему переживают не самые лучшие времена. Так, рост экспорта был характерен только для сыров сычужных и творога, поставки которых увеличились в 10 раз до Br23 млн/ Остальная "молочка" либо вообще не реализовывалась на биржевых торгах (сухая молочная сыворотка), либо реализовывалась, но в гораздо меньших объемах, чем в прошлом году (сухое молоко, сливочное масло и технический казеин)", - добавили в пресс-службе.

Вклад в общебиржевой оборот самой универсальной торговой секции – промышленных и потребительских товаров – составил Br249 млн, что на 49% больше, чем в январе-августе прошлого года.

По состоянию на 1 сентября на БУТБ аккредитованы 19 828 компаний, включая 4 001 нерезидентов из 60 стран мира.

 
 
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Объем биржевых сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), в январе-августе 2018 года достиг Br2,5 млрд, что на 28% больше, чем за...
 
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