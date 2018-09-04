|
Автомобиль выехал на встречную полосу и насмерть сбил мотоциклиста в Минске
Легковой автомобиль KIA днем 4 сентября выехал на полосу встречного движения на улице Пригородной и столкнулся с мотоциклом Yamaha, сообщило УГАИ ГУВД Мингорисполкома в twitter-аккаунте.
Водитель мотоцикла скончался до приезда скорой. Водитель автомобиля доставлен в больницу.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легковой автомобиль KIA днем 4 сентября выехал на полосу встречного движения на улице Пригородной и столкнулся с мотоциклом Yamaha, сообщило УГАИ ГУВД Мингорисполкома...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)