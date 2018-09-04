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Семь пожаров за сутки вспыхнули из-за молний в Гродненской области

05.09.2018 10:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Семь пожаров за сутки произошли из-за молний в Гродненской области: повреждено два жилых дома и хозяйственные постройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь пожаров за сутки вспыхнули из-за молний в Гродненской области

Сентябрьские грозы разрушительный след оставили и днем ранее. Система реагирования на чрезвычайные происшествия постоянно требует усовершенствования.

Так уж совпало, что именно сегодня, 5 сентября, в Гродненской области пройдут учения МЧС. По сигналу, который прозвучит в 11 часов, в школах и больницах проведут учебную эвакуацию персонала и посетителей. Взрослым и детям напомнят и правила поведения при пожаре.

Отработать план действий при пожаре. В школах и больницах Гродненской области пройдут учения с эвакуацией

Семь пожаров за сутки вспыхнули из-за молний в Гродненской области

Семь пожаров за сутки вспыхнули из-за молний в Гродненской области

 
 
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Новости Беларуси. Семь пожаров за сутки произошли из-за молний в Гродненской области: повреждено два жилых дома и хозяйственные постройки, сообщили в программе...
 
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