Обнаружена первая всеядная акула

Долгое время ученые считали, что все акулы без исключения являются плотоядными. Однако как выяснилось теперь, благодаря новому исследованию, одна из самых распространенных акул в мире в действительности является всеядной. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B. Краткий перевод размещен на popmech.ru.



Фото: Tony Hisgett, wikimedia

Речь идет о малоголовой молот-рыбе, или акуле-лопате (Sphyrna tiburo), одном из видов рода акул-молотов. Это относительно небольшая акула, встречающаяся прибрежных водах американского континента. Оказывается, малоголовая молот-рыба может питаться как мясом, так и растительной пищей.

То, что акулы-лопаты потребляют много морской травы, было известно и ранее: более 62% содержимого их желудков могут составлять водные растения. Однако ученые полагали, что Sphyrna tiburo съедает растения по ошибке, охотясь за крабами, кальмарами и другими беспозвоночными: специалисты не думали, что акулы способны усваивать такую пищу, получать от нее питательную ценность.

Чтобы узнать, являются ли Sphyrna tiburo всеядными животными, ученые использовали морскую траву из Флоридского залива. В лабораторных условиях каждое растение маркировали особо, добавив в воду специальный изотоп углерода. В эксперименте участвовали пять акул-лопат: животных «посадили на диету», примерно на 90 процентов состоящую из морской травы и на 10% из кальмаров.

По прошествии трех недель, как выяснилось, акулы набрали в весе. Далее исследователи провели серию тестов, чтобы определить, как много растительного материала было переварено и выделено испытуемыми акулами. Как отмечается, было обнаружено высокое содержание химических маркеров в крови и печени испытуемых акул — таким образом, ученые предположили, что питательные вещества морской травы были усвоены животными.

Исследователи показали, что малоголовые молот-рыбы переваривают более половины органического материала, обнаруживаемого в морской траве, и установили таким образом, что эти животные являются всеядными. Как отмечают авторы исследования, это первый известный вид акул со «всеядной пищеварительной стратегией».