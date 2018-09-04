Уплотнение на грани фола отменяется. В частном секторе на Гая построят шестиэтажный дом

Квартал частных домов в границах улиц Гая — Пригородная — Щедрина -Долгиновский тракт был «отбит» от сноса в 2007 году. Буквально за три года тут выросли новые усадьбы, а старые дома приобрели лоск. А в прошлом году местные узнали: на улице хотят «воткнуть» панельную 12-этажку. На участке в 26 соток. Без придомовой парковки. Народ вышел с протестом, Мингорисполком одумался и приостановил проект. Сейчас стало известно — строить будут, но здание поменьше.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В августе прошлого года местные показывали площадку, где будет стройка. И объясняли: на 26 сотках можно поставить трехэтажные таунхаусы, а не столбик для очередников. Кроме того, нельзя строить парковки к дому в 200 метрах от дома, в охранной зоне артезианских скважин, питающих город. Нельзя рассчитывать, что очередники не будут ставить машины под окнами коттеджей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А в феврале 2018-го в редакцию пришло коллективное письмо работников УП «Минсккоммунтеплосеть», для которых собирались строить дом.

«Почему наши права ущемляются и ставятся ниже, чем права жильцов частных коттеджей по улицам Гая, Пригородная, и др. Очередь на предприятии — порядка 200 человек. Строительство жилого дома сняло бы социальную напряженность в коллективе и решило бы жилищную проблему не только 50 человек (работников УП „Минсккоммунтеплосеть“), стоящих на учете нуждающихся, но также и членов их семей (остальные квартиры город строил бы для других очередников из городской очереди. — Прим. TUT.BY). Другие варианты решения вопроса по сокращению очереди у предприятия отсутствуют, и мы очень обеспокоены сложившейся ситуацией».

На днях стало известно: Мингорисполком нашел компромисс — построят шестиэтажный дом с подземным паркингом.

— В июле согласована новая предпроектная проработка. — пояснила агентству « Минск-Новости » начальник отдела согласований проектов комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Елена Ковальчук. — На сегодняшний день на ул. Гая предлагается строить 6-этажный 36-квартирный дом с подземным паркингом, а также размещением ТП в границах предоставленного участка. Подземный паркинг должен полностью обеспечивать потребность будущих жильцов в машино-местах. Данное решение согласуется с детальным планом, разработанным на эту территорию.