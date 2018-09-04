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Урожайность картофеля ожидается ниже прошлогодней

05.09.2018 11:12 — Разное | Ежедневник  
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Урожайность картофеля ожидается ниже прошлогодней

фото: ovoschevod.com

Уборка картофеля в сельскохозяйственных организациях страны набирает ход. Технология возделывания культуры отработана до мелочей, но из-за капризов погоды мы можем не досчитаться урожая «второго хлеба».

«Этот сезон выдался достаточно трудным, — отмечает Вадим Маханько, заместитель генерального директора по научной работе научно-практического центра НАН по картофелеводству и плодоовощеводству, пишет sb.by

По его словам, в конце мая и июне, когда шел активный рост ботвы, закладывались клубни, картофелю было нужно много воды. Но как мы помним, в это время стояла засуха. Потом пошли затяжные дожди. Многие поля затопило, причем в разных частях республики.

«По прогнозам нашего научно-практического центра, а также коллег с областных станций Национальной Академии наук – картошки будет меньше, чем в прошлом году. Да, год выдался не простой, но белорусам переживать не стоит — без «второго хлеба» страна точно не останется», - сказал он.

К слову, в прошлом году в стране был рекордный урожай. В среднем с гектара собирали около 30 тонн картофеля.

Из-за засухи недосчитаются урожая и южные регионы России. В Германии, Польше эксперты прогнозируют 30 % падение урожая по сравнению с прошлым годом: в картофелепроизводящих районах, что находятся на побережье Балтийского моря, стояла засуха.

 
 
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Уборка картофеля в сельскохозяйственных организациях страны набирает ход. Технология возделывания культуры отработана до мелочей, но из-за капризов погоды мы...
 
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