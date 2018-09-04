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На Быховщине обнаружено около тысячи различных артефактов

05.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Древний наш город на Днепре славен героической историей, а быховская земля все еще хранит в своих глубинах интереснейшие для археологической науки артефакты. Лишь за несколько дней прокладки теплотрассы обнаружено около тысячи различных предметов.

На Быховщине обнаружено около тысячи различных артефактов

 


На Быховщине обнаружено около тысячи различных артефактов


На Быховщине обнаружено около тысячи различных артефактов

Находят, в основном, фрагменты столовой и кухонной посуды, строительной и декоративной керамики. Но наибольший интерес представляют расколотые части горшков с так называемым орнаментом «корбовка». Это специфический орнамент из квадратов и ромбов, который наносился с помощью специального штампа-колеса. Такой декор характерен для периода середины 17-го века.

— Привлекают внимание сюжеты печных и настенных изразцов, среди которых присутствуют геральдические, где сохранились изображения гербов владельцев города, либо местной шляхты. Среди таких изразцов присутствуют, как минимум, два сюжета. Первый — «Лис» — герб Сапег. На нем четко прослеживается рыцарский шлем, геральдическая корона и надкоронник — лис, стоящий на задних лапах. А вот от второго сюжета остался только рыцарский шлем и край щита. К сожалению, владельца пока не установили, — рассказывает аспирант историко-филологического факультета МГУ им. А. А. Кулешова, археолог Роман Галынский.
Интересны находки фрагментов курительных глиняных трубок 17-19 веков. В те далекие времена такие трубки курили практически все сословия: шляхта, горожане, крестьяне, солдаты.

— Примечательно, что трубки были двух видов — голландские и турецкие. Голландскую курительную трубку, кстати, обнаружили еще в 2013 году во время реставрации замка. Турецкие, они же восточные, в значительном количестве находили как на территории замка, так и города. Делались они из обычной красной глины. Могли обжигаться без доступа кислорода и покрываться различными глазурями желтого, зеленого, синего цветов. Кроме того, орнаментировались линиями и различными геометрическими орнаментами. Распространены такие изделия были в Турции, Балканах, на землях Восточной Европы. Похожую трубку мог курить литературный персонаж Тарас Бульба — герой одноименной повести Николая Гоголя, — поясняет собеседник.

Примечательный факт. Оказывается, на территории современной Республики Беларусь, земли которой были основой некогда самой большой в Европе и могущественной державы — Великого Княжества Литовского, население с табаком познакомилось еще в 16 столетии. А принесли и распространили эту пагубную привычку солдаты-наемники из Западной Европы, а также купцы.

Разнообразная столовая и тарная стеклянная посуда тоже вызывает интерес. Например, фрагменты шкляниц — больших и высоких бокалов для пива и вина с ажурными подставками. Использовали утварь в 17-18 веках. Присутствуют также фрагменты бутылок круглого и квадратного сечения. Последние назывались «квартами».

Найден нумизматический материал, датируемый 16-20 веками. Среди монет можно выделить двуденарий 1578 года. Чеканили их в Прибалтике при последнем магистре Ливонского ордена Готхарде Кетлере. Такие монеты имели весьма мелкий номинал и были ходовыми, а изготавливались из серебра.

Монета относится к периоду Великого Княжества Литовского, но была отчеканена уже после подписания Люблинской унии в 1569 году, когда на мировой арене появилось новое государственное объединение — Речь Посполитая.

На аверсе монеты изображен вензель Сигизмунда II Августа и дата чеканки, а на реверсе — герб ВКЛ (Погоня).

Роман Галынский отметил, что археологический надзор не дает возможности полностью представить картину — как в различные эпохи существовал наш город. В отличие от археологических раскопок. Это связано с тем, что во время раскопок исследуются не только сами артефакты, «выдернутые» из контекста, но и напластования, а также объекты: постройки, ямы и сооружения. В настоящее время полученные материалы проходят камеральную обработку (очистку, описание и зарисовку). А затем артефакты будут переданы в районный историко-краеведческий музей.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.

 
 
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Древний наш город на Днепре славен героической историей, а быховская земля все еще хранит в своих глубинах интереснейшие для археологической
 
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