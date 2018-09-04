На Быховщине обнаружено около тысячи различных артефактов

Древний наш город на Днепре славен героической историей, а быховская земля все еще хранит в своих глубинах интереснейшие для археологической науки артефакты. Лишь за несколько дней прокладки теплотрассы обнаружено около тысячи различных предметов.

















Находят, в основном, фрагменты столовой и кухонной посуды, строительной и декоративной керамики. Но наибольший интерес представляют расколотые части горшков с так называемым орнаментом «корбовка». Это специфический орнамент из квадратов и ромбов, который наносился с помощью специального штампа-колеса. Такой декор характерен для периода середины 17-го века.

— Привлекают внимание сюжеты печных и настенных изразцов, среди которых присутствуют геральдические, где сохранились изображения гербов владельцев города, либо местной шляхты. Среди таких изразцов присутствуют, как минимум, два сюжета. Первый — «Лис» — герб Сапег. На нем четко прослеживается рыцарский шлем, геральдическая корона и надкоронник — лис, стоящий на задних лапах. А вот от второго сюжета остался только рыцарский шлем и край щита. К сожалению, владельца пока не установили, — рассказывает аспирант историко-филологического факультета МГУ им. А. А. Кулешова, археолог Роман Галынский.

Интересны находки фрагментов курительных глиняных трубок 17-19 веков. В те далекие времена такие трубки курили практически все сословия: шляхта, горожане, крестьяне, солдаты.

— Примечательно, что трубки были двух видов — голландские и турецкие. Голландскую курительную трубку, кстати, обнаружили еще в 2013 году во время реставрации замка. Турецкие, они же восточные, в значительном количестве находили как на территории замка, так и города. Делались они из обычной красной глины. Могли обжигаться без доступа кислорода и покрываться различными глазурями желтого, зеленого, синего цветов. Кроме того, орнаментировались линиями и различными геометрическими орнаментами. Распространены такие изделия были в Турции, Балканах, на землях Восточной Европы. Похожую трубку мог курить литературный персонаж Тарас Бульба — герой одноименной повести Николая Гоголя, — поясняет собеседник.

Примечательный факт. Оказывается, на территории современной Республики Беларусь , земли которой были основой некогда самой большой в Европе и могущественной державы — Великого Княжества Литовского, население с табаком познакомилось еще в 16 столетии. А принесли и распространили эту пагубную привычку солдаты-наемники из Западной Европы, а также купцы.

Разнообразная столовая и тарная стеклянная посуда тоже вызывает интерес. Например, фрагменты шкляниц — больших и высоких бокалов для пива и вина с ажурными подставками. Использовали утварь в 17-18 веках. Присутствуют также фрагменты бутылок круглого и квадратного сечения. Последние назывались «квартами».

Найден нумизматический материал, датируемый 16-20 веками. Среди монет можно выделить двуденарий 1578 года. Чеканили их в Прибалтике при последнем магистре Ливонского ордена Готхарде Кетлере. Такие монеты имели весьма мелкий номинал и были ходовыми, а изготавливались из серебра.

Монета относится к периоду Великого Княжества Литовского, но была отчеканена уже после подписания Люблинской унии в 1569 году, когда на мировой арене появилось новое государственное объединение — Речь Посполитая.

На аверсе монеты изображен вензель Сигизмунда II Августа и дата чеканки, а на реверсе — герб ВКЛ (Погоня).

Роман Галынский отметил, что археологический надзор не дает возможности полностью представить картину — как в различные эпохи существовал наш город. В отличие от археологических раскопок. Это связано с тем, что во время раскопок исследуются не только сами артефакты, «выдернутые» из контекста, но и напластования, а также объекты: постройки, ямы и сооружения. В настоящее время полученные материалы проходят камеральную обработку (очистку, описание и зарисовку). А затем артефакты будут переданы в районный историко-краеведческий музей.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.