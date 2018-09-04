Есть вопросы по трудовому законодательству? Звоните!

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05.09.2018 — Разное | Асiповiцкi край
Могилёвская областная организация Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса проводит ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
8 сентября 2018 г. (суббота)
с 09.00 – до 12.00
по вопросам: законодательство о труде, охрана труда, коллективно-договорное регулирование трудовых отношений.
Код (8-0222)
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Могилёвская областная организация Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса проводит ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ 8 сентября 2018 г. (суббота) с...
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