Охраняй, но соблюдай!

Охранная деятельность в Республики Беларусь направлена на сохранность имущества на охраняемых объектах, соблюдение установленных законодательством требований и условий при ее осуществлении, а также экономическую стабильность и безопасность государства. Контроль за соблюдением законодательства в сфере осуществления охранной деятельности возложено на Департамент охраны МВД Республики Беларусь. Одно из направлений деятельности Департамента охраны является лицензирование охранной деятельности.

Лицензирование охранной деятельности представляет собой обязательную выдачу специального разрешения на право осуществления охранной деятельности при условии наличия в штате организации не менее 3 работников с необходимой квалификацией для выполнения охранной деятельности. Встречается много случаев, когда организации из-за неосведомленности о данном требовании или же под предлогом “авось прокатит” пренебрегают получением лицензии, что свидетельствует о грубом нарушении законодательства и влечет за собой административную ответственность. Во избежание таких негативных последствий следует обращать в отдел охраны для получения лицензии и необходимой консультации по вопросам лицензирования.

Действие, направленное на получение лицензии, в свою очередь, предписывает организациям определенные обязательства по соблюдению законодательных актов. Например, не могут быть допущены к выполнению данной работы граждане, имеющие непогашенную или неснятую судимость, состоящие на профилактическом учете в РОВД, признанные судом недееспособными или не прошедшие медкомиссию. Также с работниками нужно проводить непрерывную профессиональную подготовку. При трудоустройстве кандидаты должны пройти оценку знаний в подразделении Департамента охраны. Только после этого можно с уверенностью сказать, что работник охраны организации владеет достаточными знаниями, использование которых позволит сохранить и защитить вверенное имущество и посетителей данных организаций от преступных и иных противоправных посягательств.

Хочется отметить, что множество нарушений возникает в результате несвоевременного уведомления организациями отдела охраны об изменении наименования, местонахождения юридического лица, включение новых обособленных подразделений под охрану либо прекращение деятельности организации как таковой. Законодательством установлено, что лицензиат обязан в месячный срок обратиться в отдел охраны для внесения в лицензию изменений и (или) дополнений в вышеуказанных случаях.

Можно выделить следующие требования, которые также нужно соблюдать при осуществлении охранной деятельности:

Предоставление не позднее одного месяца со дня приема на работу в отдел охраны списков вновь принятых работников, осуществляющих лицензируемую деятельность. Работникам лицензиата, осуществляющих охрану объектов (имущества), а также работникам лицензиата, осуществляющих лицензируемую деятельность в части технического обслуживания средств и систем охраны, необходимо пройти оценку знаний в установленном Министерством внутренних дел порядке. Обязательное прохождение работниками охраны медицинских осмотров как на момент трудоустройства, так и с соблюдением периодичности в течении года. Наличие системы контроля за несением службы работниками, осуществляющими охранную деятельность. Для работников охраны в организации место работы должно являться основным.

Несоблюдение вышеуказанных требований свидетельствует о низком контроле со стороны руководства организаций за соблюдением настоящего законодательства, а так же халатное отношение ответственных лиц в данном направлении деятельности. Результаты плановых проверок показывают, что руководители некоторых организаций, недопонимают всей серьезности вопроса соблюдения законодательства и не принимают мер по наведению порядка в данном направлении, что в дальнейшем ведет к таким неблагоприятным последствиям как совершение хищений и иных противоправных посягательств.

Осиповичским отделом охраны на постоянной основе проводится агитационно-разъяснительная работа в виде семинаров, консультаций и рассылки письменных уведомлений всем юридическими лицами по вопросу охранной деятельности. Данная работа направлена на обеспечение надежной сохранности имущества и недопущение фактов хищений с охраняемых объектов организаций. Хотелось бы отметить, что, зачастую, руководители юридических лиц игнорируют данные мероприятия, а также не принимают должных мер по недопущению хищений имущества на вверенных им объектах.

Необходимую информацию и консультацию Вы можете получить в Осиповичском отделе Департамента охраны МВД Республики Беларусь (г. Осиповичи, ул. Ленинская, 41а) либо по тел. 77-465.

Инспектор лицензионно-контрольной

группы штаба Осиповичского

отдела Департамента охраны МВД

Республики Беларусь

лейтенант милиции

Орлова Юлия Павловна