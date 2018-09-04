Цена жизни – 250 000 долларов… Маргарите Османовой необходима помощь

Глядя на своих детей, каждый из нас рад и спокоен, когда они здоровы, когда смеются, бегают, играют. Когда им не больно.

Но есть те, кто видит боль своих детей каждый день, боится отвести глаза, чтобы не потерять своего ребенка, борется за его жизнь. Ирина и Николай Османовыпросят Вас о помощи: помогите спасти жизнь их малышки.

Простая семья – мама, папа и двое детей. Старший мальчик – Матвей – уже ходил во второй класс, а младшая – Маргарита – только собиралась в садик. Успешно прошли медицинскую комиссию, познакомились с группой, начались занятия. Активной и жизнерадостной Маргарите очень там нравилось. Больше всего она любила качельки, подвижные игры и рисование – никогда не сидела на месте…

5 января 2018 года всё изменилось – у Маргариты внезапно поднялась температура, пожелтели кожные покровы, потемнели склеры глаз. Родители сразу забили тревогу, и в этот же день малышку госпитализировали в инфекционную больницу города Гродно.

– Диагноз просто не ставили, – рассказывает мама Ирина. Маргарита сдавала многочисленные анализы, лежала постоянно под капельницей, но становилось хуже… Из инфекционной больницы г.Гродно малышку перевели в ДИКБ г.Минска, где был поставлен диагноз: гепатит неуточненной этиологии, желтушная форма, тяжёлое течение.

После месяца лечения семью Османовыхнаконец-то отпускают домой, но увы, ненадолго… Уже через неделю самочувствие Маргариты ухудшается, начинают появляться синяки на теле: сначала один-два… потом больше. Один врач сменяется другим, анализы становятся все хуже.

5 апреля 2018 г. по решению консилиума врачей из Гродненской областной детской клинической больницыМаргариту в тяжелом состоянии на реанимобилеэкстренно везут в Боровляны, где онанаходится на постоянном лечении по сей день.

Полный курс анализов показал недостаточность костного мозга, а за ним последовал страшный диагноз: приобретенная трехростковая апластическая анемия, тяжелое течение.Это заболевание кроветворной системы, при котором костный мозг не вырабатывает в нужном количестве все основные виды клеток крови.

– Очень тяжело было услышать такое, – рассказывает мама Ирина. – Мы были в ужасе, не понимали, как это могло случиться. Это очень больно – смотреть на своего плачущего ребенка, когда ничего не в силах сделать.

Жизнь семьи Османовых полностью изменилась. Три с половиной месяца Маргарита провела в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии. Маргарите была проведена комбинированная иммуносупрессия и трансплантация костного мозга от неродственного донора.

– Ей было очень тяжело, – рассказывает мама. Постоянные капельницы, анализы, процедуры…мы надеялись на пересадку…но даже мой костный мозг подошел только на 50 %, а родственный донор так и не был найден.

Несмотря на все усилия врачей, существенных улучшений в состоянии девочки не наступило. Сейчас Маргариту ненадолго отпустили домой.

— Первая встреча, после долгого лечения была со слезами у обоих детей, да и мне не легко это писать.. слезы капают сами по себе от воспоминаний, – рассказывает мама. –Братик очень любит Маргариту и жалеет…особенно теперь. Задает много вопросов, над которыми долго думаешь, чтобы ответь, чтобы понял правильно.

После 1 курса иммуносупрессивной терапии состояние Маргариты тяжелое. Улучшений так и не наступило. Лечение не помогает. Родители девочки делают все, что могут, чтобы найти выход и спасти дочь.

Ирина и Николай Османовыобратились в Израильскую клинику «Ихилов» в Тель-Авиве, имеющую большой положительный опыт лечения детей с трехростковойапластической анемией.

–Данное заболевание является профильным в клинике «Ихилов»и этот медицинский центр готов датьгарантию на полное выздоровление Маргариты, – рассказывает папа Николай.

Однако цена выздоровления –непосильная для обычной белорусской семьи – 250 000 долларов. В стоимость входит обследование, интенсивная терапия, поиск родственного донора и трансплантация костного мозга. Ирина и Николай обращаются за помощью ко всем неравнодушным людям с просьбой:

– Наша семья просит о помощи, просит откликнуться всех неравнодушных людей… Помогите нашей доченьке! Ведь так хочется, чтобы она сняла маску, чтобы она смеялась, чтобы могла играть с другими детками.. Помогите нам спасти нашего ребенка!

Гродненское благотворительное общество (http://grbo.by/), подопечной которого является Маргарита Османова, просит оказать помощь в сборе средств на интенсивную терапию и пересадку костного мозга, стоимостью 250.000 долларов.Помочь Маргарите Вы можете, пожертвовав на любой из реквизитов:

USSD-пожертвование.

Отправьте USSD-запрос *222*19# (вызов), и вы пожертвуете 2 рубля.

Услуга доступна только для абонентов МТС. Количество пожертвований с одного номера не ограничено. После проведения платежа на счету должно остаться не менее 30 копеек. В случае успешного списания средств абоненту будет отправлено сообщение с уведомлением о списании. Стоимость такого сообщения составляет 4 копейки.

SMS-пожертвование.

Отправьте SMS-сообщениена номер 553с текстом «514 пробел Маргарита пробел Сумма».

Например, 514 Маргарита 2.

Услуга доступна для абонентов МТС и life:). Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия мобильного оператора. Для абонентов МТС комиссия составляет 3%, для абонентов life:) – 4,5%. После совершения пожертвования на балансе абонента МТС должно остаться не менее 0,10 бел. руб.

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Более подробную информацию о Маргарите вы можете узнать на сайте Гродненского благотворительного общества www.grbo.by или по телефонам: 8 (0152) 74-29-79, +375 (33) 383-000-4.