|
Автоледи выехала на встречную полосу и сбила насмерть мотоциклиста
Смертельное ДТП случилось на улице Пригородной в Минске 4 сентября.
Столкнулись автомобиль Kia и мотоцикл «Ямаха»,
Возле дома 49 по указанной улице автомобиль выехал на полосу встречного движения и сбил мотоциклиста.
Известно, что за рулем была женщина 39 лет, она с травмами доставлена в больницу. Мотоциклист скончался еще до приезда скорой помощи.
Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту произошедшего.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельное ДТП случилось на улице Пригородной в Минске 4 сентября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)