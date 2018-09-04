Автоледи выехала на встречную полосу и сбила насмерть мотоциклиста

Смертельное ДТП случилось на улице Пригородной в Минске 4 сентября.

Столкнулись автомобиль Kia и мотоцикл «Ямаха», сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома в Twitter.

Возле дома 49 по указанной улице автомобиль выехал на полосу встречного движения и сбил мотоциклиста.

Известно, что за рулем была женщина 39 лет, она с травмами доставлена в больницу. Мотоциклист скончался еще до приезда скорой помощи.

Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту произошедшего.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома