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Не искушайте судьбу!

05.09.2018 — Разное | Лоевский край  
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Не искушайте судьбу!Максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300-420°С, время ее тления — 4-8 минут. Сигарета в начальный момент имеет температуру 310-320°С, которая потом снижается до 240-260°С, время тления — 26-30 минут. Вызвав тление горючего материала, например, матраса, сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг, может тлеть еще от 1 до 4 часов и способен привести к пожару.
К смерти уснувшего курильщика приводит не огонь, а токсичные продукты горения. Достаточно 3-4 вдохов для потери сознания. Смертельную дозу угарного газа человек получает уже через 3 минуты, тогда как площадь горения может быть всего 1-2 квадратных метра.
Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление, тепло, выделяющееся при этом, с потоком воздуха проникает вглубь опилок. Через 2,5-3 часа температура поднимается до 410-470°С и происходит воспламенение. Если окурок лежит на поверхности, процесс воспламенения длится 40-50 минут. При попадании его на глубину 5-10 см он воспламеняется значительно быстрее — через 12-35 минут. Примерно такие же последствия наступают при попадании окурка в сено или солому. Таким образом, пожары, вызванные непогашенной сигаретой, более распространены, чем может показаться на первый взгляд.
Лоевский РОЧС.

 
 
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Максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300-420°С, время ее тления — 4-8 минут. Сигарета в начальный момент имеет температуру 310-320°С, которая...
 
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