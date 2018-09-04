Максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300-420°С, время ее тления — 4-8 минут. Сигарета в начальный момент имеет температуру 310-320°С, которая потом снижается до 240-260°С, время тления — 26-30 минут. Вызвав тление горючего материала, например, матраса, сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг, может тлеть еще от 1 до 4 часов и способен привести к пожару.

К смерти уснувшего курильщика приводит не огонь, а токсичные продукты горения. Достаточно 3-4 вдохов для потери сознания. Смертельную дозу угарного газа человек получает уже через 3 минуты, тогда как площадь горения может быть всего 1-2 квадратных метра.

Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление, тепло, выделяющееся при этом, с потоком воздуха проникает вглубь опилок. Через 2,5-3 часа температура поднимается до 410-470°С и происходит воспламенение. Если окурок лежит на поверхности, процесс воспламенения длится 40-50 минут. При попадании его на глубину 5-10 см он воспламеняется значительно быстрее — через 12-35 минут. Примерно такие же последствия наступают при попадании окурка в сено или солому. Таким образом, пожары, вызванные непогашенной сигаретой, более распространены, чем может показаться на первый взгляд.

Лоевский РОЧС.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не искушайте судьбу! Максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300-420°С, время ее тления — 4-8 минут. Сигарета в начальный момент имеет температуру 310-320°С, которая...