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Не искушайте судьбу!
05.09.2018 — Разное | Лоевский край
Максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300-420°С, время ее тления — 4-8 минут. Сигарета в начальный момент имеет температуру 310-320°С, которая потом снижается до 240-260°С, время тления — 26-30 минут. Вызвав тление горючего материала, например, матраса, сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг, может тлеть еще от 1 до 4 часов и способен привести к пожару.
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Максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300-420°С, время ее тления — 4-8 минут. Сигарета в начальный момент имеет температуру 310-320°С, которая...
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