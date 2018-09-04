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Берегите себя и своих близких!
05.09.2018 — Разное | Лоевский край
Становясь взрослыми мы обязаны заботиться о своих родителях и об их безопасности. Поэтому необходимо привести родительский дом в пожаробезопасное состояние.
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Становясь взрослыми мы обязаны заботиться о своих родителях и об их безопасности. Поэтому необходимо привести родительский дом в пожаробезопасное состояние....
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