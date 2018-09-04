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Берегите себя и своих близких!

05.09.2018 — Разное | Лоевский край  
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Берегите себя и своих близких!Становясь взрослыми мы обязаны заботиться о своих родителях и об их безопасности. Поэтому необходимо привести родительский дом в пожаробезопасное состояние.
Наряду со службой МЧС на страже жизни людей стоит маленький прибор – автономный пожарный извещатель (АПИ). Он реагирует на задымление и издает мощный звуковой сигнал, способный разбудить спящего и оповестить соседей о приближающейся опасности. Сегодня АПИ является самым эффективным средством предупреждения гибели людей во время пожаров.
За 7 месяцев 2018 года АПИ, установленные в жилых помещениях, сработали 12 раза. Пронзительное «верещание» спасло 12 человек, в том числе 2 детей. Сомневаются ли еще в пользе прибора эти люди? Вряд ли.
Сопоставлять стоимость автономного пожарного извещателя с ценой человеческой жизни бессмысленно. И ответ на вопрос о необходимости его приобретения однозначен. А те, кто уже позаботился о своей безопасности и установил в своем домовладении АПИ, должны следить за исправностью прибора, своевременно заменяя элемент питания в случае его разрядки.
Помните: залог вашего благополучия – соблюдение правил пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких!
Лоевский РОЧС.

 
 
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Становясь взрослыми мы обязаны заботиться о своих родителях и об их безопасности. Поэтому необходимо привести родительский дом в пожаробезопасное состояние....
 
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