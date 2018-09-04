Свабода В петиции обращалось внимание на то, что в передаче "Калыханка" на государственном телеканале «Беларусь-3» демонстрируются русскоязычные мультфильмы, хотя сама передача ведется по-белорусски и показывается на телеканале, который задумывался как белорусскоязычный, передает радио





Выходит, писали в петиции, что передача непригодна ни для белорусскоязычных, ни для русскоязычных детей: дикторы говорят на одном языке, персонажи мультфильмов - на другом.





БТ: Вопрос вне нашей компетенции, но попросим «Беларусьфильм» перевести их мультфильмы





Генеральный продюсер «Белтелерадиокомпании» Глеб Шульман в ответе на петицию сначала упоминает, что в Конституции прописаны два государственных языка, что на БТ «возложены функции редакции средства массовой информации», что по закону «О СМИ» не допускается незаконное ограничение свободы СМИ, что нельзя вмешиваться в самостоятельность этой редакции, что передачи "Калыханка", «Дабраранак» и «Разговариваем по-белорусски» создаются на белорусском языке, что вопрос с лицензированием находится вне компетенции БТ, которое только закупает права на показ по заказу Министерства культуры, которое и определяет язык кино и мультфильмов.





За всем этим идет последнее предложение:





«Белтелерадиокомпания направила запрос в Национальную киностудию «Беларусьфильм» с просьбой осуществить дубляж существующих мультипликационных фильмов и учитывать два государственных языка при создании новых мультфильмов».





Это поможет?





Разве совсем немного. В самом обращении отмечалось, что за июнь только 1 мультфильм из 30 был белорусского производства (и тот по-русски). Остальные - половина советские (по-русски), половина эпизоды британского сериала(по-русски).





Даже если «Беларусьфильм» будет переводить свои мультфильмы на белорусский язык, доля их мультфильмов в «Калыханке» минимальна.





Непонятно, что значит просьба «учитывать два государственных языка при создании новых мультфильмов» - само БТ, как видно из ответа, знает об этих двух государственных языках, но русский звучит в абсолютном большинстве эфирного времени.





Обращение, которое касалось языка "Калыханкі", не направлялось ни подписантами, ни автором в Министерство культуры, которое БТ называет ответственным за выбор контента для "Калыханкі".





На петицию о 50% эфира государственного ТВ по-белорусски пока не ответили





Более 1300 подписей собрала еще одна петиция, запущенная в июне: за то, чтобы половина эфирного времени на государственных телеканалах Беларуси была на белорусском языке.





Авторы петиции упоминают очень малую долю белорусского языка на государственном ТВ и заявляют о «депопуляризации» одного из государственных языков.





С момента, как обращение отправили в Министерство информации, прошло 29 дней, ответа пока нет. Ответ на петицию должны давать через 15 календарных дней - или, если «требуется дополнительное рассмотрение», через 30.





Государству «достаточно» белорусского языка на ТВ - его там почти нет





Государственные телеканалы Беларуси преимущественно русскоязычные. На «Беларусь-1» есть отдельные передачи по-белорусски: 10- и 15-минутные «Новости региона», отдельные рубрики передач «Доброе утро, Беларусь», ежедневная викторина "Моя Беларусь" на 2-5 минут, отдельные еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные передачи по-белорусски.





В «номерной» сети БТ есть также телеканал «Беларусь-3», о котором руководство БТ говорило, что белорусскоязычные передачи на нем занимают 32% ежедневного вещания, а по-белорусски делаются 75% собственных передач.





Тем временем белорусскоязычному телеканалу «Белсат», который вещает из Польши, было отказано во включении в белорусские телевизионные кабельные сети: на петицию об этом заместитель гендиректора «Беларусь-1» Сергей Шишко ответил, что «в сетке вещания присутствует широкий перечень белорусскоязычных передач и рубрик» .





Создать белорусскоязычный телеканал задумали сами кабельные операторы - с таким предложением они обратились к депутату Елены Анисим, она передала предложение министру информации Александру Карлюкевичу. Анисим говорит, что Карлюкевич назвал предложения интересными.





Мобильный оператор Velcom, который финансирует проект переводов фильмов на белорусский, сейчас собирается создать свой телеканал, на котором обещает в том числе белорусскоязычный контент.