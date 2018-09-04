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Оршанский завод, который раскритиковал президент, «прибрался» и устроил свалку под городом

05.09.2018 11:47 — Разное | KYKY  
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Тот самый завод, в котором президент увидел «дохлых мышей, презервативы и прочую наркоту», прибрался в своих помещениях – и вывез весь мусор за город, создав там свалку. Местный активист Олег Яковлев 3 сентября опубликовал видео и фото с места свалки, пишет TUT.by.

«Уже несколько дней вывезенный мусор горит и дымит, токсичный дым чувствуется за 500 метров. Какие-то химикаты выделяют жуткий запах», – описывает стихийную свалку на окраине Барани Олег. 

По его словам, после визита Лукашенко на местный завод «Техника связи» на предприятии начали наводить порядок и весь мусор свезли в это место. Он также добавил, что «все об этом знают», поэтому в госорганы он об увиденном не сообщил.

Завод: Мы ничего туда не вывозим

В комментарии «Радыё Свабода» главный инженер предприятия Денис Богомаз сказал, что завод не вывозит отходы на свалку под Баранью: «У вас неточная информация. Мы ничего туда не вывозим. Мебель мы сжигаем в котельных как топливо, а есть еще полигон Белива в Орше. Если отходы стеклянные, тогда вывозим на спецавтобазу. Кто что вывозит на полигон под Баранью, мне неизвестно».

Местные власти: свалку устроила «Техника связи»

«Свалку устроила «Техника связи», это установлено. В отношении завода составлен протокол, выписан штраф», – заявил замначальника Оршанской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Олег Садкович. Размер штрафа он не уточнил – сказал, что «сумма приличная», но не максимально возможная за это нарушение. Он также пояснил, что стихийную свалку завод устроил в конце августа — «в двадцатых числах». Ее увидели инспекторы природных ресурсов.

Теперь завод обязан убрать свалку до 7 сентября. Неизвестно, кто поджег мусор и кто решил выбросить его именно в это место. «Не могу сказать, какова площадь стихийной свалки или примерный объем вывезенного мусора. Могу сказать только, что о загрязнении речи не идет. В идеале подобный мусор нужно утилизировать на полигоне. Для юрлиц эта услуга платная», – сказал Олег Садкович.

 
 
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Тот самый завод, в котором президент увидел «дохлых мышей, презервативы и прочую наркоту», прибрался в своих помещениях – и вывез весь мусор за город, создав там...
 
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