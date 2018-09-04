ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сбербанк избавился от своей беларуской IT-компании

05.09.2018 11:02 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Крупнейший российский банк «Сбербанк России» ликвидировал свою беларускую IT-компанию «Сбербанк-Технологии», пишет zautra.by. Она работала в Минске с 2011 года. Точной причины ликвидации не указано.

Согласно отчету «Сбербанка России» за первое полугодие 2018 года, компания «Сбербанк-Технологии» исключена из списка аффилированных лиц банка в июне этого года.

«Сбербанк-Технологии» зарегистрировали в конце 2011 года, а весной 2012 года компания стала резидентом ПВТ. Она являлась подразделением российской компании, которая в офисах в семи городах России занималась разработкой высокотехнологичного ПО – в первую очередь для «Сбербанка России», в перспективе – для других заказчиков. Открыли «Сбербанк-Технологии» именно в Минске из-за желания набрать лучших специалистов и воспользоваться налоговыми преимуществами, которые дает ПВТ.

Российский инвестор обещал потеснить на рынке труда местных лидеров (EPAM и другие) и создать одну из крупнейших IT-компаний в Беларуси. Уже в первый год штат минской «Сбербанк-Технологии» составил 200 человек, в 2014 году планировалось увеличить его до 1200 сотрудников. Но, начиная с 2014, каждый год показатели компании по сравнению с остальными ухудшались. В рейтинге по объему реализации услуг она за пару лет упала как минимум на пять позиций.

В начале 2017 года наблюдательный совет ПВТ исключил «Сбербанк-Технологии» из состава резидентов парка. В 2018 году ситуацию прокомментировал глава «Сбербанка России» Герман Греф. Он объяснил, что у компании появилась новая IТ-стратегия группы, в рамках которой «мы поставили перед собой задачу создать собственную технологическую платформу, которая должна быть завершена до 2020 года».

«Сегодня мы проводим масштабную трансформацию всего технологического персонала в соответствии с принципами agile таким образом, чтобы все прикладные компоненты платформы разрабатывались непосредственно в банке в тесном контакте с бизнесом», — отметил руководитель российского банка.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейший российский банк «Сбербанк России» ликвидировал свою беларускую IT-компанию «Сбербанк-Технологии», пишет zautra.by. Она работала в Минске с 2011 года. Точной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Украины по футболу будет играть в майках с надписью "Слава Украине!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика