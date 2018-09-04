Сбербанк избавился от своей беларуской IT-компании

Крупнейший российский банк «Сбербанк России» ликвидировал свою беларускую IT-компанию «Сбербанк-Технологии», пишет zautra.by. Она работала в Минске с 2011 года. Точной причины ликвидации не указано.

Согласно отчету «Сбербанка России» за первое полугодие 2018 года, компания «Сбербанк-Технологии» исключена из списка аффилированных лиц банка в июне этого года.

«Сбербанк-Технологии» зарегистрировали в конце 2011 года, а весной 2012 года компания стала резидентом ПВТ. Она являлась подразделением российской компании, которая в офисах в семи городах России занималась разработкой высокотехнологичного ПО – в первую очередь для «Сбербанка России», в перспективе – для других заказчиков. Открыли «Сбербанк-Технологии» именно в Минске из-за желания набрать лучших специалистов и воспользоваться налоговыми преимуществами, которые дает ПВТ.

Российский инвестор обещал потеснить на рынке труда местных лидеров (EPAM и другие) и создать одну из крупнейших IT-компаний в Беларуси. Уже в первый год штат минской «Сбербанк-Технологии» составил 200 человек, в 2014 году планировалось увеличить его до 1200 сотрудников. Но, начиная с 2014, каждый год показатели компании по сравнению с остальными ухудшались. В рейтинге по объему реализации услуг она за пару лет упала как минимум на пять позиций.

В начале 2017 года наблюдательный совет ПВТ исключил «Сбербанк-Технологии» из состава резидентов парка. В 2018 году ситуацию прокомментировал глава «Сбербанка России» Герман Греф. Он объяснил, что у компании появилась новая IТ-стратегия группы, в рамках которой «мы поставили перед собой задачу создать собственную технологическую платформу, которая должна быть завершена до 2020 года».

«Сегодня мы проводим масштабную трансформацию всего технологического персонала в соответствии с принципами agile таким образом, чтобы все прикладные компоненты платформы разрабатывались непосредственно в банке в тесном контакте с бизнесом», — отметил руководитель российского банка.