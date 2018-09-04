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Банк ВТБ предлагает клиентам крупного и среднего бизнеса оформить новый тарифный план ВТБ-Комплексный
В состав пакета включено: бесплатное открытие текущих (расчетных) счетов, обслуживание с использованием системы «Интернет-Банк» и «Клиент-Банк», исполнение платежного поручения c текущего (расчетного) счета (в количестве 350 шт.).
Более подробно об условиях нового тарифного плана можно узнать на сайте банка.
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Банк ВТБ предлагает клиентам крупного и среднего бизнеса оформить новый тарифный план ВТБ-Комплексный
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) расширил линейку пакетных продуктов для клиентов крупного и среднего бизнеса и внедрил с 1 сентября новый тарифный план ВТБ-Комплексный .
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