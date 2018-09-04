Лопнул ли пузырь ICO ? Tone Vays о перспективах инвестиций в криптовалюты на Blockchain Bitcoin Conference Kyiv

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О перспективах инвестиций в криптовалюты на Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv

В докладе «Лопнул ли пузырь ICO?» спикер сосредоточится на сходствах и различиях ICO и экономического пузыря DotCom, популярного в 1990-е. Так, Tone ответит на главный вопрос: нас ждет что-то новое или все это мы видели раньше?

Эксперт специализируется на тенденциях экономического развития, трейдинге и анализе рисков на рынке криптовалют. Работает на Уолл-стрит уже 10 лет – в начале карьеры был аналитиком в Bear Stearns, затем стал вице-президентом JP Morgan Chase. Также Tone снимался в документальных фильмах – Magic Money и Bitcoin – Beyond the Bubble.

В 2013 году спикер начал интересоваться криптовалютной тематикой. С тех пор Tone активно пропагандирует цифровые валюты, считая их инструментом для создания экономической свободы. Своими знаниями он делится на авторском YouTube-канале, где рассказывает об устойчивой экономике и финансах, также создает контент для сайта ToneVays.com.