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Что будет с ценами на вторичное жилье в Минске
- Сейчас стоимость самых бюджетных квартир находится на уровне $30-35 000. Как правило, это «малосемейки» – квартиры небольшой площади, за счет которой возникает такая низкая цена.
В целом, если говорить о стандартных «однушках», то их цена находится на уровне $40 000-45 000. Для сравнения, год назад, в середине 2017-го, цены на них были на $5 000-7 000 ниже. То есть квартиры в Минске за год подорожали примерно на 14%.
Если говорить про краткосрочные изменения, то этим летом цены на вторичном рынке жилья стабилизировались. Весной закончился рост, и с тех пор мы наблюдали только маленькие колебания цены квадратного метра.
Цена предложения по «вторичке» сейчас находится на уровне $1 300 за 1 квадратный метр. Средняя цена реальных сделок, по которым осуществляются продажи, находится где-то на уровне $1260-1270 за квадратный метр.
Разрыв небольшой, что указывает на символический торг – то есть «сбросить» 5-10% от цены в объявлении сегодня практически нереально, хотя в 2015 году, на волне кризиса, такое происходило часто.
Главная причина ценовой стабилизации связана с тем, что
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Сколько сейчас стоят бюджетные квартиры на вторичном рынке Минска?
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