В Борисовском районе со склада похитили 1,7 т зерна

Кража произошла в деревне Костюки Борисовского района.

Со склада было похищено 1,7 т зернобобовой смеси на основе овса.

Прибывшие на место инцидента правоохранители следов взлома не обнаружили, но рядом со складским помещением были найдены следы автомобильных шин и рассыпанный овес, пишет БЕЛТА .

Именно следы привели милиционеров к подозреваемым. Оказалось, что двое местных жителей, один из которых работал на сельхозпредприятии, ночью заехали на территорию склада на грузовой машине, погрузили зерно в кузов и уехали. Когда злоумышленники возвращались домой, то не заметили, что оставляют за собой след из рассыпанного овса.

В отношении сельчан возбуждено уголовное дело.