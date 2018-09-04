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В Борисовском районе со склада похитили 1,7 т зерна
05.09.2018 11:43 — Разное | Аргументы и факты
Кража произошла в деревне Костюки Борисовского района.
Со склада было похищено 1,7 т зернобобовой смеси на основе овса.
Прибывшие на место инцидента правоохранители следов взлома не обнаружили, но рядом со складским помещением были найдены следы автомобильных шин и рассыпанный овес, пишет
Именно следы привели милиционеров к подозреваемым. Оказалось, что двое местных жителей, один из которых работал на сельхозпредприятии, ночью заехали на территорию склада на грузовой машине, погрузили зерно в кузов и уехали. Когда злоумышленники возвращались домой, то не заметили, что оставляют за собой след из рассыпанного овса.
В отношении сельчан возбуждено уголовное дело.
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В отношении сельчан возбуждено уголовное дело.
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