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Оперный тенор Хосе Каррерас снова покорит минскую публику
Восемь лет назад
В мире музыки Хосе Каррерас занимает привилегированную позицию. Его голос будоражит сердца миллионов почитателей классической оперной музыки, а сам Каррерас по праву принадлежит к величайшим певцам современности. Рожденный в Барселоне, он учился в своем родном городе. Его профессиональная карьера началась в 1970 году в барселонском Gran Teatre del Liceu с оперы Набукко и Лукреция Борджиа. Стремительное восхождение Хосе Каррераса на музыкальный Олимп увенчалось многочисленными триумфальными дебютами в самых престижных оперных театрах мира — Ла Скала, Метрополитен опера, Опера Сан-Франциско, Венская государственная опера, Лондонская королевская опера, а также выступлениями на фестивалях в Зальцбурге, Эдинбурге и Вероне.
Репертуар Каррераса насчитывает более 60 опер, из которых особенно выделяются Андре Шенье, Богема, Тоска, Вертер, Дон Карло, Кармен и Бал-Маскарад. Он сотрудничал с рославленными дирижерами, включая Герберта фон Караяна, Клаудио Аббадо, Рикардо Мути, Лорин Маазель, Леонарда Бернстайна, Колина Дэвиса и Зубина Мета.
Помимо участия в оперных постановках, Хосе Каррерас выступает с сольными концертами. Его концертный репертуар разнообразен и насчитывает более 600 произведений самых разных жанров: от барокко до современной музыки. На его счету также более 150 аудиозаписей, включающих полноценные оперы, популярные и классические рециталы, многие из которых были удостоены золотого и платинового статуса во всем мире.
С 1998 года наряду с профессиональной деятельностью Хосе Каррерас уделяет много внимания своему международному фонду по борьбе с лейкемией. На сегодняшний день певец считает фонд, основанный в Барселоне, своим главным достижением.
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Легенда мировой оперной сцены снова выступит в большом зале Дворца Республики 25 ноября.
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