Оперный тенор Хосе Каррерас снова покорит минскую публику

Восемь лет назад Каррерас впервые посетил Беларусь и отметил, что гордится этим фактом. Этой осенью легенда мировой оперной сцены снова выступит в Минске. В большом зале Дворца Республики 25 ноября певец, наиболее известный своими интерпретациями произведений Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини, исполнит мировые хиты оперной классики в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. Дирижер — Аркадий Берин.





В мире музыки Хосе Каррерас занимает привилегированную позицию. Его голос будоражит сердца миллионов почитателей классической оперной музыки, а сам Каррерас по праву принадлежит к величайшим певцам современности. Рожденный в Барселоне, он учился в своем родном городе. Его профессиональная карьера началась в 1970 году в барселонском Gran Teatre del Liceu с оперы Набукко и Лукреция Борджиа. Стремительное восхождение Хосе Каррераса на музыкальный Олимп увенчалось многочисленными триумфальными дебютами в самых престижных оперных театрах мира — Ла Скала, Метрополитен опера, Опера Сан-Франциско, Венская государственная опера, Лондонская королевская опера, а также выступлениями на фестивалях в Зальцбурге, Эдинбурге и Вероне.

Репертуар Каррераса насчитывает более 60 опер, из которых особенно выделяются Андре Шенье, Богема, Тоска, Вертер, Дон Карло, Кармен и Бал-Маскарад. Он сотрудничал с рославленными дирижерами, включая Герберта фон Караяна, Клаудио Аббадо, Рикардо Мути, Лорин Маазель, Леонарда Бернстайна, Колина Дэвиса и Зубина Мета.

Помимо участия в оперных постановках, Хосе Каррерас выступает с сольными концертами. Его концертный репертуар разнообразен и насчитывает более 600 произведений самых разных жанров: от барокко до современной музыки. На его счету также более 150 аудиозаписей, включающих полноценные оперы, популярные и классические рециталы, многие из которых были удостоены золотого и платинового статуса во всем мире.

Каррерас удостоен множества наград и званий, в том числе премии Грэмми за лучшее классическое вокальное соло (1991) и Classic Brit Awards за выдающиеся достижения в музыке (2009). Он также является послом доброй воли ЮНЕСКО. В 1992 году Хосе Каррерас был приглашен в качестве музыкального директора Олимпийских игр в Барселоне. Его проект «Три тенора» с участием Пласидо Доминго и Лучано Паваротти по праву считается легендарным.

С 1998 года наряду с профессиональной деятельностью Хосе Каррерас уделяет много внимания своему международному фонду по борьбе с лейкемией. На сегодняшний день певец считает фонд, основанный в Барселоне, своим главным достижением.

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