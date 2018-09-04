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ВОЗ выяснила, в каких странах жителям не хватает физической активности
Каждый четвертый взрослый в мире недостаточно физически активен, чтобы оставаться здоровым. В отдельных странах речь идет о каждом третьем. Об этом говорит опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet исследование
Для публикации ВОЗ проанализировала физическую активность в 168 странах мира с 2001 по 2016 год. Эксперты пришли к выводу, что ситуация не улучшилась: рекомендованную для поддержания здоровья
Хуже всего дела
В целом женщины меньше физически активны, чем мужчины (32% недостаточно физически активных женщин против 23% мужчин). Также в странах с развитой экономикой физической активности у людей было меньше по сравнению с государствами со средним и низким доходом.
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Каждый четвертый взрослый в мире уделяет недостаточно внимания физической активности, а в отдельных странах - даже каждый третий.
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