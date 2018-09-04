ВОЗ выяснила, в каких странах жителям не хватает физической активности

Каждый четвертый взрослый в мире недостаточно физически активен, чтобы оставаться здоровым. В отдельных странах речь идет о каждом третьем. Об этом говорит опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet исследование Всемирной организации здравоохранения .



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Для публикации ВОЗ проанализировала физическую активность в 168 странах мира с 2001 по 2016 год. Эксперты пришли к выводу, что ситуация не улучшилась: рекомендованную для поддержания здоровья норму — 150 минут физической активности умеренной интенсивности (быстрая ходьба, работа в саду, танцы и т.д.) или 75 минут высокой интенсивности в неделю (бег, велосипед, аэробика и т.д.) — не выполняет каждый четвертый.

Хуже всего дела обстояли в Кувейте, Американском Самоа, Саудовской Аравии и Ираке, где более половины взрослых недостаточно активны. Среди стран восточной Европы положительно отличилась Молдавия (всего 11,5 процента физически неактивных людей), а отрицательно — Сербия (39,5 процента). В Беларуси в 2016 году тех, кто уделял физической активности меньше 150 минут в неделю, было 13,2%.

В целом женщины меньше физически активны, чем мужчины (32% недостаточно физически активных женщин против 23% мужчин). Также в странах с развитой экономикой физической активности у людей было меньше по сравнению с государствами со средним и низким доходом.

Как поясняет ВОЗ, физическая активность подразумевает не только упражнения, но и другие виды активных телодвижений во время игр, работы, передвижения, а также отдыха и развлечений. Недостаточная физическая активность — это четвертый по значимости фактор риска глобальной смертности (6% случаев смерти в мире).